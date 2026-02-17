Français
تونس تتصدر مسابقة الأهرام الدولية لزيت الزيتون بالقاهرة وتحصد 51 ميدالية

تونس تتصدر مسابقة الأهرام الدولية لزيت الزيتون بالقاهرة وتحصد 51 ميدالية

أحرزت تونس المرتبة الأولى في الدورة الثانية من مسابقة الأهرام الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز “كليوباترا”، التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة من 12 إلى 15 فيفري 2026، تحت إشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية.

وشهدت التظاهرة مشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب لجنة تحكيم دولية ضمّت خبراء من تونس وإيطاليا وإسبانيا والجزائر وتركيا، ما أضفى على المسابقة طابعًا تنافسيًا رفيع المستوى.

وتمكنت الزيوت التونسية المشاركة من حصد 46 ميدالية ذهبية و5 ميداليات فضية، في إنجاز جديد يعكس جودة زيت الزيتون التونسي ومكانته المرموقة في الأسواق العالمية.

 

ويؤكد هذا التتويج مرة أخرى ريادة تونس في قطاع زيت الزيتون البكر الممتاز، الذي يُعد من أبرز أعمدة الصادرات الفلاحية الوطنية، ويعزز حضور العلامة التونسية في المنافسات الدولية.

