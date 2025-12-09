Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس تتلقى تزكية إفريقية بالإجماع لرئاسة مجلس المنظمة الدولية للهجرة

تونس تتلقى تزكية إفريقية بالإجماع لرئاسة مجلس المنظمة الدولية للهجرة

أعلنت البعثة الدائمة لتونس في جنيف أن تونس حصلت، يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025، على تزكية بالإجماع من قبل المجموعة الإفريقية لتولّي منصب الرئيس الأول لمجلس المنظمة الدولية للهجرة.

وجاء هذا القرار خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 116 لمجلس المنظمة الدولية للهجرة، المنعقدة بمركز المؤتمرات في جنيف بين 8 و10 ديسمبر 2025، حيث حظي الترشيح التونسي بدعم كامل دول القارة، في خطوة تعكس تقديرًا للدور الذي تضطلع به تونس داخل الهياكل الأممية وفي مجالات الهجرة والتنقل البشري.

وتُعدّ هذه التزكية محطة بارزة للدبلوماسية التونسية، بما أنها تمنح البلاد فرصة لقيادة واحد من أهم المجالس الدولية المعنية بإدارة قضايا الهجرة على مستوى عالمي.

المصدر: وات

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

527
الأخبار

الأولمبي الباجي يستأنف تحضيراته و رئيس الهيئة التسييرية يعد بضمان البقاء في الرابطة الأولى

330
الأخبار

قرار جديد من الاتحاد الأوروبي تجاه تونس
312
الأخبار

علي معلول : “ان شاء الله سنُقدّم في كأس إفريقيا مردودا يليق بالمنتخب”  [فيديو]
283
الأخبار

شي جين بينغ يتحدى ترامب و ماكرون بفائض تجاري يبلغ 1080 مليار دولار : «الصين ستسحقنا…»
270
الأخبار

كأس العرب 2025 – المجموعة الأولى: تونس تُقصى رغم الانتصار… فلسطين وسوريا في ربع النهائي (فيديو)
264
الأخبار

فرجاني ساسي : “إن شاء الله سنٌقدّم آداء أفصل في البطولات القادمة و شكرا لجماهيرنا” [فيديو]
254
الأخبار

تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي محور اجتماع موسّع بإشراف وزير التجارة
251
عالمية

اليابان: إنذار بحدوث تسونامي بعد زلزال قوي بقوة 7,6 درجات
249
الأخبار

كأس الأمم الإفريقية: أكثر المنتخبات صعودًا إلى منصة التتويج
248
الأخبار

النادي الإفريقي يستأنف تدريباته

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى