تونس تتموقع في إفريقيا : رهان استراتيجي على أسواق الجنوب

تشهد الدبلوماسية الاقتصادية التونسية خلال السنوات الأخيرة تحوّلاً لافتاً في اتجاه تعميق حضورها داخل القارة الإفريقية، ولا سيما في فضاء إفريقيا جنوب الصحراء، في سياق دولي يتّسم بإعادة تشكيل سلاسل القيمة وتنامي أهمية الأسواق الناشئة.

ويأتي انخراط تونس في فعاليات النسخة الثانية من منتدى الاستثمار لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) في العاصمة الكينية نيروبي، ليعكس هذا التوجّه الاستراتيجي ويؤكد سعيها إلى توسيع مجالات النفاذ إلى أسواق واعدة تُعد من بين الأسرع نمواً في العالم.

انخراط متزايد في الفضاء الإفريقي

تشارك تونس في هذا المنتدى، الذي ينعقد على مدى أربعة أيام ابتداء من الثلاثاء ابتداء من الثلاثاء 31 مارس الجاري المقبل تحت رعاية الرئيس الكيني ويليام روتو، إلى جانب 17 دولة إفريقية، في تظاهرة اقتصادية تجمع أكثر من 400 مشارك من صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين، فضلاً عن ممثلي مؤسسات مالية وتنموية دولية، على غرار الأونكتاد واليونيدو، إضافة إلى بنوك التنمية وصناديق الاستثمار.

ولا تندرج هذه المشاركة في إطار ظرفي، بل تعكس توجهاً هيكلياً لتعزيز تموقع تونس داخل الفضاء الاقتصادي الإفريقي، خاصة في ظل ما توفره هذه التكتلات من فرص اندماج في سلاسل القيمة الإقليمية، وتحسين تدفقات الاستثمار والتجارة البينية. وتُظهر المعطيات أن حجم المبادلات التجارية بين تونس ودول إفريقيا جنوب الصحراء لا يزال دون الإمكانات المتاحة، إذ لا يتجاوز في أفضل التقديرات 3 إلى 5% من إجمالي المبادلات الخارجية، وهو ما يبرز هامشاً واسعاً للنمو.

الكوميسا: سوق ضخمة وفرص استثمارية واعدة

يمثل فضاء الكوميسا أحد أبرز الأقطاب الاقتصادية في القارة، إذ يضم 21 دولة ويزيد عدد سكانه عن 700 مليون نسمة، بناتج محلي إجمالي يتجاوز تريليون دولار. وتُعد هذه السوق منصة استراتيجية للشركات التونسية الباحثة عن التوسع، خاصة في قطاعات الصناعات الدوائية، والخدمات الصحية، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية.

ويركّز المنتدى في دورته الحالية على دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي، من خلال تسريع تحرير التجارة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل دول الكوميسا. كما يناقش آليات تطوير سلاسل القيمة الإقليمية بهدف رفع نسبة الصادرات الصناعية البينية، وهو ما يتقاطع مع طموحات تونس في التحول نحو اقتصاد ذي قيمة مضافة أعلى.

سلاسل القيمة والتكامل الإقليمي

تتجه المقاربات الجديدة للتكامل الاقتصادي في إفريقيا نحو بناء سلاسل قيمة عابرة للحدود، بدل الاقتصار على التبادل التجاري التقليدي. وفي هذا السياق، يمثل انخراط تونس في هذه الديناميكية فرصة لإعادة تموقعها كمركز إقليمي للخدمات والصناعات التحويلية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقاعدتها الصناعية والبشرية.

كما يتيح المنتدى فرصة لمناقشة سبل تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تُعد أحد أكبر مشاريع التكامل الاقتصادي في العالم، بما يمكن المؤسسات التونسية من النفاذ إلى سوق قارية تضم أكثر من 1.3 مليار نسمة. ويُنتظر أن تسهم هذه الاتفاقية في تقليص الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتحفيز الاستثمارات العابرة للحدود.

لا يقتصر التوجه نحو إفريقيا على المبادرات الحكومية فحسب، بل يشهد دعماً متنامياً من قبل هياكل الإسناد والمؤسسات الاقتصادية التونسية، التي كثّفت خلال السنوات الأخيرة من البعثات الاقتصادية، والمشاركة في المعارض والمنتديات الإفريقية، إلى جانب تطوير آليات التمويل والتأمين على الصادرات.

وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية أوسع تهدف إلى مرافقة المؤسسات التونسية، خاصة الصغرى والمتوسطة، في مسار التوسع نحو الأسواق الإفريقية، من خلال توفير المعلومات السوقية، وتسهيل الشراكات، وتحسين الولوج إلى التمويل. كما تعمل هذه الهياكل على تعزيز الحضور المؤسسي لتونس داخل التكتلات الإفريقية، بما يدعم قدرتها على التأثير في السياسات الاقتصادية الإقليمية.

نحو شراكات أكثر عمقاً واستدامة

في ظل التحولات الجيو اقتصادية الراهنة، لم يعد التوجه نحو إفريقيا خياراً تكميلياً لتونس، بل أصبح ضرورة استراتيجية لفتح آفاق نمو جديدة وتنويع الشركاء الاقتصاديين. ويُعد منتدى الكوميسا للاستثمار 2026 محطة مهمة في هذا المسار، حيث يوفر منصة عملية لربط صناع القرار بالمستثمرين، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود.

وتشير التوجهات الحالية إلى أن الرهان لم يعد يقتصر على جذب الاستثمارات، بل يتجاوز ذلك نحو توجيهها إلى القطاعات القادرة على خلق القيمة المضافة وفرص العمل، وتعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي. وفي هذا الإطار، تبدو تونس مدعوة إلى تسريع إصلاحاتها الهيكلية وتحسين مناخ الأعمال، بما يمكّنها من الاستفادة القصوى من الفرص التي تتيحها القارة الإفريقية، حاضراً ومستقبلاً.

عموما، يعكس الحضور التونسي في هذا المنتدى ديناميكية متجددة تؤكد أن إفريقيا لم تعد مجرد امتداد جغرافي، بل فضاء استراتيجي لإعادة رسم موقع تونس في الاقتصاد العالمي.

