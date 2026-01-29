تونس تتُوّج في الصين كإحدى أفضل الوجهات الثقافية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت سفارة تونس في بيكين أن تُوّجت تونس، ممثلة في أنور الشتوي مدير مكتب الديوان الوطني التونسي للسياحة ببكين، كإحدى أفضل ” الوجهات الثقافية”(Culture Destination) خلال دورة 2025 لجوائز Voyage Awards، التي ينظمها Voyage Media Group، أحد أبرز المنصات الإعلامية المتخصصة في السياحة الراقية ونمط العيش بالصين.

وتمنح هذه الجوائز سنويّا للوجهات الثقافية والسياحية والعلامات والمؤسسات التي تميّزت بجودة منتوجها السياحي إلى جانب قدرتها على الابتكار والاستدامة.

تعتبر هذه المنصّة مرجعًا إعلاميًا هاماً يحظى بمتابعة واسعة من قبل السياح الصّينيين والمهنيين في القطاع ، كما تمثّل جوائزه مؤشرا معتمدًا في السوق السياحية الصينية.

تمّ تتويج تونس ضمن هذه الفئة إلى جانب وجهات دولية معروفة بثراء موروثها الثقافي وجاذبيتها السياحية، على غرار النمسا وأذربيجان والبيرو وأوزبكستان وسلطنة عمان بما يعكس ما تزخر به بلادنا من رصيد حضاري وتاريخي ثري ومتنوّع.

