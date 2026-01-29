Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس تتُوّج في الصين كإحدى أفضل الوجهات الثقافية

أعلنت سفارة تونس في بيكين أن تُوّجت تونس، ممثلة في أنور الشتوي مدير مكتب الديوان الوطني التونسي للسياحة ببكين، كإحدى أفضل ” الوجهات الثقافية”(Culture Destination) خلال دورة 2025 لجوائز Voyage Awards، التي ينظمها Voyage Media Group، أحد أبرز المنصات الإعلامية المتخصصة في السياحة الراقية ونمط العيش بالصين.

وتمنح هذه الجوائز سنويّا للوجهات الثقافية والسياحية والعلامات والمؤسسات التي تميّزت بجودة  منتوجها السياحي إلى جانب قدرتها على الابتكار والاستدامة.

تعتبر هذه المنصّة مرجعًا إعلاميًا هاماً يحظى بمتابعة واسعة من قبل السياح الصّينيين والمهنيين في القطاع ، كما تمثّل جوائزه مؤشرا معتمدًا في السوق السياحية الصينية.

تمّ تتويج تونس ضمن هذه الفئة إلى جانب وجهات دولية معروفة بثراء موروثها الثقافي وجاذبيتها السياحية، على غرار النمسا وأذربيجان والبيرو وأوزبكستان وسلطنة عمان بما يعكس ما تزخر به بلادنا من رصيد حضاري وتاريخي ثري ومتنوّع.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

488
أخر الأخبار

الهلال الأحمر التونسي بباجة يواصل دعمه الاجتماعي ويعاين وضعيات عائلات معوزة

398
الأخبار

الأولمبي الباجي في اختبار صعب أمام الإتّحاد المنستيري و السليمي مطالب بالانتصار
346
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : سامي الطرابلسي من الاقصائيات إلى التجريح الإعلامي والاستقالة.. حصيلة مدرب وطني غادر المنتخب بصمت
345
الأخبار

تصنيف شنغهاي للجامعات 2025 : جامعة صفاقس الأولى وطنيا
339
الأخبار

بعد أمطار كشفت عن معالم جديدة: انطلاق تدخل المعهد الوطني للتراث بالموقع الأثري بهرقلة
311
الأخبار

التعاون الإيطالي يعزّز الاستثمارات الفلاحية في تونس بتسليم 88 جرّارًا في صفاقس
296
الأخبار

تأييد الأحكام الصادرة في قضية وفاة عمر العبيدي
294
الأخبار

ولاية صفاقس: تحديد سقف منحة تحسين السكن ب 7000 دينار يقع صرفها على أقساط وهذه شروط الانتفاع بها
289
اقتصاد وأعمال

36 دينارًا السعر الحقيقي لقارورة الغاز دون دعم وقريباً قوارير غاز جديدة مُوجّهة للصناعيين وسيارات التاكسي
286
الأخبار

ماهر الكنزاري : “انتصار اليوم يجعلنا ننفرد بالمركز الأوّل” (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى