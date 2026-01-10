تونس تجدد موقفها الثابت دفاعًا عن وحدة الصومال و سيادة أراضيه

في إطار مشاركته بتكليف من السيد رئيس الجمهورية في أشغال الدورة الاستثنائية الثانية والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة اليوم 10 جانفي 2026 بمدينة جدة، لبحث مستجدّات الأوضاع في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ألقى السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، كلمة تونس شدّد من خلالها على أن اعتراف الكيان المحتل بما يسمى “إقليم أرض الصومال” يندرج في إطار ممارساته الاستعمارية للتمدد غير المشروع على حساب دول المنطقة، وبسط نفوذه على المسالك التجارية والممرات البحرية الحيوية، واستغلال الأوضاع الأمنية والاقتصادية الهشة لتحقيق مكاسب جيوسياسية.

و جدد تأييد تونس ومساندتها للمواقف الصادرة عن منظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي التي أدانت بوضوح هذا الاجراء غير الشرعي واعتبرته خرقاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي ومواثيق منظماتنا الإسلامية والعربية والافريقية. وعبّر الوزير مجددا عن تضامن تونس التام مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ودعمها المطلق لسيادة هذا البلد الشقيق ووحدة أراضيه وسلامته الترابية، باعتبارها مسؤولية تاريخية وأخلاقية تتشرف تونس بالاسهام في تحملها.

و شدّد على أن الإجراء غير المسبوق الذي أقدم عليه الكيان المحتلّ الغاصب يمثل سابقة خطيرة تندرج ضمن مخططات تهدف إلى التوسع في المنطقة العربية ومزيد تفكيكها، موضحاً أن هذا المسار يهدف إلى خدمة مصالح الكيان وأجنداته المعلنة والخفية، بما في ذلك تسريع تنفيذ مخططات تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه السليبة، والتوسع والسيطرة على المسالك التجارية. ودعا في هذا السياق المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والتحرك العاجل والناجع للتصدي لمثل هذه الممارسات.