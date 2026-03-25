تونس تجمع الخبراء في ملتقى علمي جديد لتطوير علاج الإصابات العصبية وإعادة التأهيل

تحتضن العاصمة تونس يوم الجمعة 27 مارس 2026 تظاهرة علمية متخصصة تجمع نخبة من الأطباء والباحثين في مجالي العلوم العصبية والطب الفيزيائي، وذلك بمبادرة من الجمعية التونسية للطب الفيزيائي والتأهيل الوظيفي.

ويهدف هذا اللقاء إلى استكشاف أحدث التطورات العلمية التي تربط بين فهم وظائف الجهاز العصبي وتطبيقات إعادة التأهيل، بما يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات عصبية أو حركية.

كما يشكل هذا الحدث منصة لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث التقنيات والبروتوكولات العلاجية في مجال التأهيل الوظيفي، خاصة في ظل التقدم المتسارع في علوم الأعصاب.

وسيركز المشاركون على سبل تطوير برامج علاجية أكثر دقة ونجاعة، لاسيما في حالات السكتات الدماغية، وإصابات العمود الفقري، والأمراض العصبية المزمنة، بهدف تحسين فرص التعافي وجودة الحياة لدى المرضى.

المصدر: وات
