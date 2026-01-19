Français
تونس تجمع رواد الأعمال: ملتقى دولي لدعم الاستثمار والشراكات الاقتصادية

تحتضن تونس العاصمة، يوم الثلاثاء 20 جانفي 2026، فعاليات الملتقى الأول لرواد الأعمال، الذي ينتظم بـقصر المؤتمرات، بمشاركة واسعة تتجاوز 500 مشارك من الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة، قدموا من مختلف جهات الجمهورية ومن عدة بلدان عربية وإفريقية وأوروبية.

ويشهد الملتقى حضور وفد جزائري يضم نحو 40 رجل أعمال وممثلين عن هياكل دعم واقتصاد، إلى جانب وفد ليبي يشارك فيه حوالي 20 صاحب مؤسسة، فضلاً عن ممثلين عن وزارة الاقتصاد الليبية وهيئات تنمية الصادرات، إضافة إلى مستثمرين أجانب ومسؤولين عن هياكل دعم عمومية وطنية ودولية.

المصدر: وات
