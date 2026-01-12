تونس تجمع فاعلي الصناعات الغذائية في تظاهرة دولية كبرى

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تستعد تونس لاحتضان الدورة الرابعة من الصالون الدولي للصناعات الغذائية بإفريقيا، التي ستُقام من 9 إلى 11 جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم، في حدث اقتصادي وفلاحي يُنتظر أن يكون محطة بارزة على مستوى القارة.

ومن المنتظر أن تستقطب هذه التظاهرة مشاركة هامة لمؤسسات صناعية وفاعلين اقتصاديين من عدة بلدان إفريقية، إلى جانب شركاء دوليين، في قطاع يُعد من الركائز الأساسية للتبادل التجاري والتنمية الاقتصادية.

ويهدف الصالون إلى تسليط الضوء على آخر المستجدات والابتكارات في مجال الصناعات الغذائية، بما يشمل التجهيزات الصناعية الحديثة، وحلول التعليب والتغليف، إضافة إلى التقنيات التي تواكب تطور سلاسل الإنتاج والتوزيع.

المصدر: وات

