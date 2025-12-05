Français
تونس تحتضن الدورة العادية السادسة للمنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول المرأة و السلم و الأمن

تحتضن تونس يومي 9 و10 ديسمبر الجاري، بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، الدورة العادية السادسة للمنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن التي تنتظم بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي حول محور “خمس وعشرون سنة على قرار مجلس الأمن عدد 1325: تعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف لترسيخ أجندة المرأة والسّلم والأمن في إفريقيا في ظل نظام عالمي متغير”.
و يُعتبر المنتدى الذي أُسّس سنة 2019 منصةً استراتيجيةً قاريةً للحوار والتّخطيط المشترك، بهدف تعزيز تنفيذ أجندة المرأة ومراجعة الاستراتيجيات المشتركة الخاصة بها وبلورتها.
و يتزامن انعقاد هذا المنتدى بتونس مع إحياء المجموعة الدولية للذكرى 25 لاعتماد القرار 1325 لمجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلم والأمن والذكرى الثلاثين لاعتماد قرار وخطة عمل بيجين حول المرأة.
و ستجمع أشغال المنتدى الذي سينعقد لأول مرة خارج مقر الاتحاد الإفريقي، عددا هاما من كبار الشخصيات الإفريقية و الدولية و ممثلين عن المنظمات و الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي و الدول الشريكة و مراكز الدراسات و الجمعيات و المنظمات الناشطة في مجال حماية المرأة و دعم دورها في مجال السلم و الأمن.
