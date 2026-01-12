تونس تحتضن الدّورة الرّابعة من الصّالون الدّولي للصّناعات الغذائية لإفريقيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تحتضن تونس الدّورة الرّابعة من الصّالون الدّولي للصّناعات الغذائية خلال المتراوح بين 9 و11 جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم.

ويُنتظر، أن تشهد هذا التظاهرة مشاركة واسعة من المؤسسات والعارضين القادمين من مختلف الدول الإفريقية والشركاء الدوليين في قطاع يحتل مكانة محورية في النشاط الاقتصادي والتجاري.

وتهدف هذه التظاهرة الفلاحية إلى عرض أحدث الابتكارات في مجالات الصناعات الغذائية والتجهيزات الصناعية وحلول التعبئة والتغليف.

ويمثل هذا الصالون منصة إفريقية رائدة تجمع بين الفاعلين في القطاع الصناعي والغذائي من مؤسسات إنتاج وتصدير واستثمار إلى جانب الهياكل الداعمة للابتكار والبحث بما يعزز التعاون الإقليمي ويُسهم في تطوير سلاسل القيمة الغذائية في القارة الإفريقية.

ويتضمن البرنامج سلسلة من الورشات التقنية والندوات العلمية واللقاءات المهنية التي ستتناول محاور متعددة من بينها أمن الغذاء الرقمنة الصناعية والابتكار في التغليف والتحول الطاقي في الصناعات الغذائية وفرص التصدير في السوق الإفريقية.

كما سيتم، تنظيم جلسات تواصل وشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات الناشئة والهيئات التمويلية لبحث سبل تعزيز التكامل الصناعي بين بلدان القارة.

وأكد المنظمون، أن إفريقيا تمثل اليوم أحد أبرز الأسواق الصاعدة في مجال الصناعات الغذائية، بفضل تطور الطلب الداخلي وتزايد الاستثمارات في مجالات التحويل والتعبئة والتوزيع.

وفي هذا السياق، تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الموعد الاقتصادي إلى تعزيز موقعها كمركز إقليمي للابتكار والتبادل التجاري في المجال الغذائي والصناعي، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة اتفاقياتها مع الدول الإفريقية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



