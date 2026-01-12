Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس تحتضن الدّورة الرّابعة من الصّالون الدّولي للصّناعات الغذائية لإفريقيا

تونس تحتضن الدّورة الرّابعة من الصّالون الدّولي للصّناعات الغذائية لإفريقيا

تحتضن تونس الدّورة الرّابعة من الصّالون الدّولي للصّناعات الغذائية خلال المتراوح بين 9 و11 جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم.

ويُنتظر، أن تشهد هذا التظاهرة مشاركة واسعة من المؤسسات والعارضين القادمين من مختلف الدول الإفريقية والشركاء الدوليين في قطاع يحتل مكانة محورية في النشاط الاقتصادي والتجاري.

وتهدف هذه التظاهرة الفلاحية إلى عرض أحدث الابتكارات في مجالات الصناعات الغذائية والتجهيزات الصناعية وحلول التعبئة والتغليف.

ويمثل هذا الصالون منصة إفريقية رائدة تجمع بين الفاعلين في القطاع الصناعي والغذائي من مؤسسات إنتاج وتصدير واستثمار إلى جانب الهياكل الداعمة للابتكار والبحث بما يعزز التعاون الإقليمي ويُسهم في تطوير سلاسل القيمة الغذائية في القارة الإفريقية.

ويتضمن البرنامج سلسلة من الورشات التقنية والندوات العلمية واللقاءات المهنية التي ستتناول محاور متعددة من بينها أمن الغذاء الرقمنة الصناعية والابتكار في التغليف والتحول الطاقي في الصناعات الغذائية وفرص التصدير في السوق الإفريقية.

كما سيتم، تنظيم جلسات تواصل وشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات الناشئة والهيئات التمويلية لبحث سبل تعزيز التكامل الصناعي بين بلدان القارة.

وأكد المنظمون، أن إفريقيا تمثل اليوم أحد أبرز الأسواق الصاعدة في مجال الصناعات الغذائية، بفضل تطور الطلب الداخلي وتزايد الاستثمارات في مجالات التحويل والتعبئة والتوزيع.

وفي هذا السياق، تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الموعد الاقتصادي إلى تعزيز موقعها كمركز إقليمي للابتكار والتبادل التجاري في المجال الغذائي والصناعي، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة اتفاقياتها مع الدول الإفريقية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

574
الأخبار

الأولمبي الباجي يعزّز صفوفه بانتدابين جديدين و يقترب من حسم صفقة حارس مرمى

463
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي يتحرّك لمعاينة أوضاع متساكني دوّار الحوش بنفزة من ولاية باجة
370
الأخبار

انطلاق فعاليات المؤتمر العادي 28 للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
330
الأخبار

ملياردير نيجيري يتعهد بمنح لاعبي منتخب بلاده منحة فلكية في صورة الفوز على المغرب
298
الأخبار

مدرّب أجنبي مرشّح بقوة لقيادة المنتخب التونسي
295
الأخبار

ملك المغرب يعاني من ألم في أسفل الظهر مع تشنج عضلي
277
اقتصاد وأعمال

تحويلات التونسيين بالخارج تبلغ أكثر من 8.7 مليار دينار في 2025
273
الأخبار

برشلونة يفوز على ريال مدريد و يتوّج بكأس السوبر الإسباني (فيديو)
269
الأخبار

وزارة الخارجية الكوبية : سلوك واشنطن يهدد الأمن في العالم كله و ليس فقط نصف الكرة الأرضية
261
الأخبار

نيجيريا تٌقصي الجزائر و تصطدم بالمغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى