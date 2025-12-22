تونس تحتضن منافسات النسخة 44 للبطولة العربية للأندية لكرة الطائرة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تحتضن تونس منافسات النسخة 44 للبطولة العربية للاندية للكرة الطائرة (رجال) و ذلك من 6 الى 18 جانفي الجاري بمشاركة 12 ناديا تم توزيعها على مجموعتين حيث ستجرى منافسات البطولة بين قاعتي قصر الرياضة بالمنزه و سيدي بوسعيد.

و تشارك تونس في هاته البطولة من خلال الترجي الرياضي و النجم الساحلي.

و أفرزت عملية سحب قرعة البطولة العربية للاندية التي جرت مساء أمس في العاصمة البحيرينية المنامة توزيع الأندية المشاركة إلى مجموعتين على النحو الآتي :

– المجموعة الأولى: الترجي الرياضي التونسي، السيب العماني، مصافي الشمال العراقي، تاجنانت الجزائر، السويحلي الليبي، قطر القطري.

– المجموعة الثانية : النجم الرياضي الساحلي، الشرطة القطرية، الاتحاد الليبي، المحرق البحريني، مجيس العماني، القوات الفلسطينية.

