تونس تحتضن منافسات النسخة 44 للبطولة العربية للأندية لكرة الطائرة

تونس تحتضن منافسات النسخة 44 للبطولة العربية للاندية للكرة الطائرة

تحتضن تونس منافسات النسخة 44 للبطولة العربية للاندية للكرة الطائرة (رجال) و ذلك من 6 الى 18 جانفي الجاري بمشاركة 12 ناديا تم توزيعها على مجموعتين حيث ستجرى منافسات البطولة بين قاعتي قصر الرياضة بالمنزه و سيدي بوسعيد.

و تشارك تونس في هاته البطولة من خلال الترجي الرياضي و النجم الساحلي.

و أفرزت عملية سحب قرعة البطولة العربية للاندية التي جرت مساء أمس في العاصمة البحيرينية المنامة توزيع الأندية المشاركة إلى مجموعتين على النحو الآتي :

– المجموعة الأولى: الترجي الرياضي التونسي، السيب العماني، مصافي الشمال العراقي، تاجنانت الجزائر، السويحلي الليبي، قطر القطري.

– المجموعة الثانية : النجم الرياضي الساحلي، الشرطة القطرية، الاتحاد الليبي، المحرق البحريني، مجيس العماني، القوات الفلسطينية.

