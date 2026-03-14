الأخبار

تونس تحتضن منتدى تكنولوجيا المعلومات في قطاع الصحة 2026

تونس تحتضن منتدى تكنولوجيا المعلومات في قطاع الصحة 2026

تحتضن تونس العاصمة يومي 5 و 6 ماي 2026، فعاليات “منتدى تكنولوجيا المعلومات في قطاع الصحة” بمشاركة واسعة من الفاعلين الأساسيين في المنظومة الصحية الرقمية للتباحث في مستجدات تطوير القطاع على ضوء التكنولوجيات الحديثة.

و يهدف هذا الحدث، الذي ينتظم تحت إشراف وزارة الصحة، و بالتعاون مع مركز الإعلامية لوزارة الصحة، إلى رسم ملامح مستقبل الصحة الرقمية في تونس، إذ سيجمع نخبة من المتدخلين في القطاع، من بينهم ممثلون عن المستشفيات و المصحات الخاصّة و صانعي القرار و الكوادر القيادية في القطاع العام، إلى جانب ممثلي الصناعات الصيدلانية.

كما يشهد اللقاء مشاركة مديري نظم المعلومات و المسؤولين عن تقنيات المعلومات و المزودين و المطورين للحلول التكنولوجية.

و يتضمن برنامج هذه الدورة محاور استراتيجية تركز على الحلول الملموسة لتعزيز أمن و أداء و تعصير النظام الصحي و المتمثلة في الأمن السيبراني لحماية البيانات الصحية والحوسبة السحابية و البنية التحتية المؤمنة إلى جانب نظم المعلومات الاستشفائية و الذكاء الاصطناعي و الابتكار الطبي.

و يمثل هذا الموعد إطاراً استراتيجياً لبناء صحة رقمية متطورة ، من خلال تسليط الضوء على الابتكارات التكنولوجية الكفيلة بتطوير آليات العمل داخل المؤسسات الصحية و تأمين بيانات المرضى.

