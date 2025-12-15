Français
تونس تحتضن ندوة أكاديمية دولية تناقش الإسلاموفوبيا من زاوية مغاربية

تستعد تونس لاحتضان ندوة علمية دولية تُعنى بقضية الإسلاموفوبيا من منظور مغاربي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 20 جوان 2026، بمبادرة مشتركة بين جامعة ستراسبورغ ومعهد البحوث حول المغرب المعاصر (IRMC).

وتهدف هذه التظاهرة الأكاديمية إلى معالجة فجوتين بارزتين في البحث العلمي؛ الأولى تتعلق بمحدودية حضور مفهوم الإسلاموفوبيا داخل الفضاءات الفرنكوفونية، والثانية بضعف تناوله في الدراسات الأكاديمية المغاربية، رغم عمق الروابط التاريخية والاجتماعية وحركية الهجرة التي تربط بلدان المغرب العربي بأوروبا.

وبحسب المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي لمعهد البحوث حول المغرب المعاصر بتونس، ستُعقد الندوة وفق مقاربة متعددة التخصصات، تجمع باحثين وخبراء في العلوم الاجتماعية من جنسيات وخلفيات علمية مختلفة، بهدف تقديم قراءة شاملة لظاهرة الإسلاموفوبيا في سياقها المغاربي.

المصدر: وات
