تونس تحتفي باليوم العالمي للمسرح: عرض فني مميز بمدينة الثقافة يوم 27 مارس

 

تستعدّ تونس للاحتفاء باليوم العالمي للمسرح من خلال تظاهرة ثقافية مميزة تُنظَّم مساء الجمعة 27 مارس 2026 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة، تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.

وتنظّم هذا الحدث كلّ من المسرح الوطني التونسي ومسرح أوبرا تونس ,قطب المسرح والفنون الركحية، بالشراكة مع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في إطار الاحتفال السنوي بهذه المناسبة العالمية.

ويأتي هذا الاحتفاء في سياق دعم الشراكة بين مختلف المؤسسات الثقافية العمومية وتعزيز التنسيق بينها، بما يسهم في تطوير الإنتاج المسرحي في تونس، وتوسيع آفاق الترويج الثقافي، فضلا عن تعزيز إشعاع المسرح التونسي على المستويين الوطني والدولي.

المصدر: وات
