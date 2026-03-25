تونس تحتفي بعيد الطفولة: تعزيز الأمان الرقمي للأطفال أولوية وطنية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تستعد وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لتنظيم سلسلة من الأنشطة المركزية والجهوية من 26 إلى 28 مارس 2026، احتفاءً بالعيد الوطني للطفولة، وذلك في إطار برنامج يركز هذا العام على حماية الأطفال في الفضاء الرقمي.

ويأتي هذا الحدث في سياق التوجه الوطني لإعلان سنة 2026 سنة الأمان الرقمي، بهدف ترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت لدى الأطفال، والحد من المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.

ويرتكز البرنامج على توعية الأطفال بحقوقهم وواجباتهم أثناء استعمال الوسائط الرقمية، إلى جانب دعم دور الأسرة في المرافقة والتأطير، وتعزيز جاهزية الإطارات التربوية والاجتماعية للتعامل مع التحديات الرقمية.

كما يسعى هذا الموعد إلى تعزيز العمل المشترك بين مختلف المتدخلين، وتشجيع الأطفال على الإبداع الرقمي في بيئة آمنة ومسؤولة.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



