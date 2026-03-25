تونس تحتفي بعيد الطفولة: تعزيز الأمان الرقمي للأطفال أولوية وطنية

تستعد وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لتنظيم سلسلة من الأنشطة المركزية والجهوية من 26 إلى 28 مارس 2026، احتفاءً بالعيد الوطني للطفولة، وذلك في إطار برنامج يركز هذا العام على حماية الأطفال في الفضاء الرقمي.

ويأتي هذا الحدث في سياق التوجه الوطني لإعلان سنة 2026 سنة الأمان الرقمي، بهدف ترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت لدى الأطفال، والحد من المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.

ويرتكز البرنامج على توعية الأطفال بحقوقهم وواجباتهم أثناء استعمال الوسائط الرقمية، إلى جانب دعم دور الأسرة في المرافقة والتأطير، وتعزيز جاهزية الإطارات التربوية والاجتماعية للتعامل مع التحديات الرقمية.

كما يسعى هذا الموعد إلى تعزيز العمل المشترك بين مختلف المتدخلين، وتشجيع الأطفال على الإبداع الرقمي في بيئة آمنة ومسؤولة.

المصدر: وات
مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

397
الأخبار

ليبرتــــــــــا، الأولى في تونس، تحقق نجاحًا كاملاً في تنفيذ برامج عمرة رمضان بنسبة 100%

354
الأخبار

سنة و 10 أشهر سجنا في حقّ سيف الدين مخلوف
341
اقتصاد وأعمال

ليبيا : الوصول إلى الناقلة النفطية الروسية وربطها بشكل آمن تمهيدا لسحبها إلى موقع مناسب
308
اقتصاد وأعمال

اختيار رواد أعمال من المغرب وتونس ومصر ضمن دفعة عام 2026 لمؤسسة توني إلوميلو
297
أخر الأخبار

من 26 إلى 29 مارس 2026 تونس تحتضن التظاهرة الفنية ” C ART HAGE”
285
أخر الأخبار

ليلة عقد المؤتمر..هيئة إدارية وطنية أخيرة برئاسة الطبوبي
271
الأخبار

رسالة تهنئة من الرئيس الصيني إلى رئيس الجمهورية بعيد الاستقلال
270
الأخبار

وزير الخارجيّة يؤكّد ضرورة مراجعة علاقات الشراكة بين تونس و الاتحاد الأوروبي لتكون أكثر توازنا و عدلًا
267
أخر الأخبار

عبد الله العبيدي: “من المستبعد أن ينفّذ ترامب تهديده باستهداف المنشآت الطّاقية لإيران” [فيديو]
248
أخر الأخبار

هل ستتأثر الزّيادة في الأجور على المستوى المحلي بتداعيات الحرب على إيران…؟ خبير في الإقتصاد يكشف التفاصيل [فيديو]

