تونس تحتفي بلغتها في نيودلهي: أبيات لأبي القاسم الشابي تتردد في اليوم العالمي للغة الأم

شاركت سفارة الجمهورية التونسية بنيودلهي في الفعالية التي نظّمتها سفارة بنغلاديش بالهند، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة الأم، وهي مناسبة دولية تحتفي بالتنوع اللغوي وصون التراث الثقافي وتعزيز احترام اللغات دون تمييز.

وفي هذا السياق، اختارت السفارة التونسية أن تمثل البلاد بمقطع شعري من أعمال الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي (1909-1934)، حيث تم تقديم البيت الشهير: «إذا الشعب يومًا أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر»

وهو المطلع الخالد من قصيدة “إرادة الحياة” التي كتبها الشابي سنة 1933، والتي أصبحت جزءًا من الوجدان الوطني، كما تم اعتماد أسطرها الختامية ضمن النشيد الوطني التونسي.

وجاءت هذه المشاركة في إطار التعريف بالرصيد الأدبي التونسي وإبراز مكانة اللغة العربية في المشهد الثقافي العالمي، تأكيدًا على ارتباط الهوية الوطنية بالثقافة والشعر والفكر.