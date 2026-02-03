Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس تحجز مقعدًا متقدّمًا في مسار السياسات البيئية العالمية

تونس تحجز مقعدًا متقدّمًا في مسار السياسات البيئية العالمية

شارك الوفد التونسي، الذي يضمّ البعثة الدبلوماسية وممثلًا عن وزارة البيئة، يوم 02 فيفري 2026، في الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى للاجتماع العام لفريق العلوم والسياسات الحكومي الدولي المعني بالمواد الكيميائية والنفايات والتلوّث، المنعقد بمدينة جنيف خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 06 فيفري 2026، تحت رئاسة الشيلي وبحضور المديرة التنفيذية لبرنامج برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

ويهدف هذا الاجتماع الدولي إلى استكمال وثائق النظام الداخلي المنظمة لدورات الاجتماع العام، وضبط منهجية إعداد وتقديم التقارير العلمية، إضافة إلى تحديد تركيبة مكتب الاجتماع القادم والترتيبات المالية والإدارية الخاصة بالفريق.

وقد تمّت الموافقة بالإجماع على ترشيح تونس، من قبل الدول الإفريقية، لتتولى عضوية مجموعة الاتصال الثانية المعنية بالمسارات والسياسات ومتابعة أعمال الفريق خلال الفترات الفاصلة بين الدورات، في اعتراف بدور تونس الفاعل في الحوكمة البيئية الدولية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

620
الأخبار

باجة : الحماية المدنية تنقذ سيارة بها أربعة أشخاص جرفتهم مياه الأمطار

419
أخر الأخبار

باجة تسجّل نزول كميات هامة من الأمطار خلال 48 ساعة
354
الأخبار

علي خامنئي يُهدّد الأمريكيين بحرب إقليمية
340
الأخبار

ملعب الشاذلي زويتن : انهيار جزء من السور المحاذي لمأوى السيارات
340
أخر الأخبار

غار الدماء: وفاة شخص جرفته سيول وادي مجردة
324
الأخبار

مقترح لتعليق العمل بآلية رفع السيارات و استبدالها بنظام “الخطايا اللاصقة”
296
الأخبار

والي منوبة : “سنتصدى بصرامة للاعتداءات على الأودية و البناء الفوضوي و بيع التقاسيم العشوائية”
287
أخر الأخبار

جريمة مروّعة في النخيلات بأريانة: إيقاف المشتبه به في قتل حارس ليلي
286
الأخبار

انتخاب رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس ريم غشام رئيسة للفيدرالية المغاربية للأطباء
279
الأخبار

دوري أبطال إفريقيا : الترجي الرياضي يعود بتعادل ثمين من تنزانيا…ترتيب المجموعة الرابعة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى