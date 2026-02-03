تونس تحجز مقعدًا متقدّمًا في مسار السياسات البيئية العالمية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شارك الوفد التونسي، الذي يضمّ البعثة الدبلوماسية وممثلًا عن وزارة البيئة، يوم 02 فيفري 2026، في الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى للاجتماع العام لفريق العلوم والسياسات الحكومي الدولي المعني بالمواد الكيميائية والنفايات والتلوّث، المنعقد بمدينة جنيف خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 06 فيفري 2026، تحت رئاسة الشيلي وبحضور المديرة التنفيذية لبرنامج برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

ويهدف هذا الاجتماع الدولي إلى استكمال وثائق النظام الداخلي المنظمة لدورات الاجتماع العام، وضبط منهجية إعداد وتقديم التقارير العلمية، إضافة إلى تحديد تركيبة مكتب الاجتماع القادم والترتيبات المالية والإدارية الخاصة بالفريق.

وقد تمّت الموافقة بالإجماع على ترشيح تونس، من قبل الدول الإفريقية، لتتولى عضوية مجموعة الاتصال الثانية المعنية بالمسارات والسياسات ومتابعة أعمال الفريق خلال الفترات الفاصلة بين الدورات، في اعتراف بدور تونس الفاعل في الحوكمة البيئية الدولية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



