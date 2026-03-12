Français
أخر الأخبار

تونس: تحديد قيمة زكاة الفطر لسنة 2026

حدد مبلغ زكاة الفطر لسنة 1447 هـ / 2026م بدينارين (2000 مليم) وفق ما أعلنه مفتي الجمهورية التونسية اليوم الخميس 12 مارس 2026.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن وقت إخراج زكاة الفطر تجب بغروب شمس ليلة العيد ويستحب إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ولا تسقط بل تبقى عالقة بالذمة حتى تؤدى. ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة في المذهب المالكي. وأجاز الأحناف والشافعية إخراجها قبل ذلك.

 

تعليقات

