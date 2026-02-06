Français
Anglais
العربية
سياسة

تونس : تحديد موعد الجلسة العامة للتصويت على مقترح قانون الكراء المُملك (فيديو)

كشف النائب جلال الخدمي عضو مكتب بمجلس نواب الشعب في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أنه تم تحديد تاريخي 11 و12 فيفري لعقد جلستين عامتين لعرض مشاريع قوانين على التوصيت من ضمنهم الخاصة بقانون الكراء المملك.

وأوضح الخادمي أن مكتب المجلس قرر عقد جلستين عامتين يومي 11 و12 فيفري للتصويت على جملة من مشاريع القوانين وهي :

* مشروع قانون عدد 069/ 2024 يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 1 المبرم بتاريخ 25 مارس 2025 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد.

* مشروع قانون عدد 070/ 2024 يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 27 ديسمبر 2024 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية “E-santé”.

*مشروع قانون عدد 089/ 2025 يتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الموافق عليه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957.

* مشروع قانون عدد 090/ 2025 يتعلّق بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.

واشار المتحدث الى أنه تم النظر في احالة 72 سؤال كتابي لعدد من النواب الى الوزارت المعنية لافتا الى ان تم التأكيد خلال اجتماع مكتب المجلس على ضرورة احترام الضمانات الدستورية التي يتمتع بها كل نائب منتخب في علاقة بوضعية النائب أحمد السعيداني.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

374
اقتصاد وأعمال

الخبير في الاقتصاد والمالية ماهر بلحاج يقيّم أثر تراجع التضخم وخفض الفائدة المديرية على النمو الاقتصادي والاستثمار (تصريح)

330
أخر الأخبار

تونس: الاحتفاظ بالنائب أحمد السعيداني لمدة 48 ساعة.. التفاصيل والعقوبات (فيديو)
317
أخر الأخبار

قضية إبستين: الفرنسي جاك لانغ يواصل رئاسة معهد العالم العربي
309
الأخبار

تونس : السجن قد يصل إلى 20 سنة للسرقات باستعمال العنف.. النائب فخر الدين فضلون يكشف التفاصيل (فيديو)
300
اقتصاد وأعمال

إيلون ماسك يُستدعى إلى باريس من قبل مدعية الجمهورية بسبب وقائع خطيرة للغاية… و مع ذلك
297
الأخبار

مأساة في قابس: وفاة زوجين في حريق اندلع بمنزلهما بمنطقة الميدة
294
أخر الأخبار

شهيد الوطن عاطف الجبري… وفاء مُتجدد لتضحية أمنية خالدة
289
أخر الأخبار

الحماية المدنية بجندوبة تعلن فتح طريقين غير مرقّمين بعد تراجع منسوب المياه
278
أخر الأخبار

تونس : سحب لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس الجهات والأقاليم
266
اقتصاد وأعمال

احتياطي النقد الأجنبي في تونس يغطي 107 أيام توريد

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى