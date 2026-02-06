تونس : تحديد موعد الجلسة العامة للتصويت على مقترح قانون الكراء المُملك (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف النائب جلال الخدمي عضو مكتب بمجلس نواب الشعب في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أنه تم تحديد تاريخي 11 و12 فيفري لعقد جلستين عامتين لعرض مشاريع قوانين على التوصيت من ضمنهم الخاصة بقانون الكراء المملك.

وأوضح الخادمي أن مكتب المجلس قرر عقد جلستين عامتين يومي 11 و12 فيفري للتصويت على جملة من مشاريع القوانين وهي :

* مشروع قانون عدد 069/ 2024 يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 1 المبرم بتاريخ 25 مارس 2025 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد.

* مشروع قانون عدد 070/ 2024 يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 27 ديسمبر 2024 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية “E-santé”.

*مشروع قانون عدد 089/ 2025 يتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الموافق عليه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957.

* مشروع قانون عدد 090/ 2025 يتعلّق بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.

واشار المتحدث الى أنه تم النظر في احالة 72 سؤال كتابي لعدد من النواب الى الوزارت المعنية لافتا الى ان تم التأكيد خلال اجتماع مكتب المجلس على ضرورة احترام الضمانات الدستورية التي يتمتع بها كل نائب منتخب في علاقة بوضعية النائب أحمد السعيداني.

