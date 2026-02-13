تونس تحرز 3 ميداليات برونزية في كأس العالم للمبارزة بسلاح السابر أواسط و أصاغر

أحرزت العناصر التونسية أمس الخميس 3 ميداليات برونزية ضمن منافسات كأس العالم للمبارزة بسلاح السابر للاواسط و الاصاغر المقامة بالعاصمة السنيغالية داكار من 12 الى 15 فيفري الجاري.
و تحصلت كل من ياسمين الرزقي و سلمى الاخوة على برونزيتي مسابقة الفردي صغريات، في حين أحرز محمد الهادي الغنجة على برونزية مسابقة الفردي أصاغر.
و تتواصل المشاركة التونسية في منافسات الفردي وسطيات عبر السداسي آلاء الشابي و كنزة بن اسماعيل و عائشة بوعجينة و رانيا الفرجاني و سلمى الاخوة و ياسمين الرزقي و الفردي أواسط عبر محمد الهادي الغنجة.
كما تشارك تونس في منافسات الفرق وسطيات عبر الرباعي عائشة بوعجينة و رانيا الفرجاني و سلمى الاخوة و ياسمين الرزقي.
