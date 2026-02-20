تونس : تحسّن قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات يدعم وتيرة النمو خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أبرزت معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء أن الأنشطة الفلاحيّة سجّلت خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025 تحسّنا متواصلا في منحى النمو، حيث تطوّرت القيمة المضافة بنسبة 12,3 بالمائة وذلك بحساب الإنزلاق السنوي. وتقدّر مساهمة القطاع الفلاحي بـ 1,08 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي (2,7).

كما أظهرت نتائج الثلاثي الرابع من سنة 2025 إرتفاعا لحجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بـ 4 بالمائة مدفوعا بتحسّن القيمة المضافة لكلّ من قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ 7,8 بالمائة وقطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بـ 6,1 بالمائة وقطاع صناعة المنتجات المعدنية الأخرى بـ 4,2 بالمائة.

في المقابل، سجّل حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، الماء والتطهير ومعالجة النفايات تراجعا بـ 0,3 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لانخفاض القيمة المضافة لقطاع إستخراج النفط والغاز الطبيعي بـ 13,3 بالمائة.

وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل إرتفاعا بنسبة 3 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025 مقارنة بالثلاثي المماثل للسنة الفارطة مساهما إيجابيا بـ 0,52 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة (2,7). أما قطاع البناء والتشييد، فقد سجّل نموًّا إيجابيًّا بـ 4,1 بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي.

كما حافظ النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025 على نسق نموه الإيجابي مساهما بـ 0,88 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة (2,7)، حيث تطوّر حجم القيمة المضافة بـ 1,4 بالمائة مدفوعًا أساسًا بارتفاع حجم القيمة المضافة لكلّ من قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 7,2 بالمائة وقطاع الإعلامية والاتصال بـ 3,7 بالمائة وقطاع النقل بـ 0,2 بالمائة.

