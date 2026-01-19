Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

تونس تحصد ثمار تطوير الاستثمار في القطاع السياحي

تونس تحصد ثمار تطوير الاستثمار في القطاع السياحي

حقق القطاع السياحي في تونس قفزة نوعية في عدد الزوار تعكس نجاح الاستراتيجيات التي تبنّتها البلاد خلال السنوات الماضية لتعزيز جاذبيتها كوجهة اقليمية وازنة.

 

وبفضل الاستثمار المتواصل في البنية التحتية، وتطوير المنتجات السياحية، وتكثيف الترويج الدولي، بدأت البلاد في حصاد ثمار هذا العمل المتراكم عبر ارتفاع ملحوظ في عدد الوافدين وتنوع أكبر في الأسواق المصدّرة للسياح.

في هذا الصدد أظهرت مؤشرات أصدرها الجمعة المعهد الوطني للإحصاء بلوغ القيمة المضافة المباشرة الخام للسياحة التونسيّة 7،844 مليار دينار، ما يمثل 5،2 بالمائة من إجمالي القيمة المضافة، للاقتصاد الوطني سنة 2024، مقابل 5،1 بالمائة خلال سنة 2023.

وأوضح المصدر ذاته، أنّه بإضافة الضرائب الصافية للدعم، فإنّ الناتج الداخلي الخام المباشر لقطاع السياحة سيستقر في حدود 8،072 مليار دينار. وفي ما يتعلق بالنفقات الداخلية للسياحة، فقد ارتفعت من 14،634 مليار دينار سنة 2023، إلى 16،122 مليار دينار في 2024، وتعود نسبة 73،3 بالمائة منها، لزائرين دوليين أو لغير المقيمين.

وتتوزع هذه النفقات أساسا، على الإيواء، والمنتجات غير الخصوصية/الخدمات بما فيها الطبية، والسلع بما في ذلك التسوق، وخدمات النقل، إضافة إلى المطاعم والمشروبات.

هذا وكان نائب رئيس جامعة النزل، جلال الهنشيري، قد اكد مؤخرا ان السياحة في تونس تحتاج إلى حوالي 6 مليارات دينار لإعادة تأهيل شامل للقطاع، مبينا ان “السائح الجديد”، وفق وصفه، يختلف كلياً عن السائح التقليدي الذي استهدفته السوق التونسية لعقود، داعياً مهنيي القطاع إلى التأقلم مع المتغيرات وتقديم عروض إقامة متنوعة ومبتكرة مشددا على ان 60% من النزل والفنادق تجاوز عمرها العشرين عاماً وتحتاج إلى تجديد كلي لتوسيع طاقة الإيواء وتحسين جودة الخدمات.

وأظهرت دراسة صادرة عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في سبتمبر الماضي، أن السياحة التونسية قادرة على تحقيق إيرادات مباشرة بقيمة 13 مليار دينار بحلول عام 2030، وخلق 35 ألف فرصة عمل جديدة، شرط تحديث القوانين المنظمة للقطاع ومواكبة الاتجاهات العالمية الجديدة في السوق السياحية. وأكدت الدراسة أن تحديث القطاع يمكن أن يسهم في تحقيق توازن تنموي بين الولايات، وتحفيز استغلال المقومات التاريخية والثقافية خارج نطاق الشريط الساحلي.

 

 

 

 

 

 

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

386
الأخبار

باجة : معتمد مجاز الباب يتابع عملية توزيع مادة الأمونيتر على الفلاحين

304
الأخبار

منوبة : الشروع في معالجة أماكن مخفضات السرعة المزالة و اعلان طلب عروض لإعادة تركيز المطبات الارتجاجية الضرورية
298
الأخبار

الإحتفاظ بسيف الدين مخلوف من أجل أحكام قضائية صادرة في حقه
270
الأخبار

مفتي الجمهورية يعلن عن أول أيام شهر شعبان 1447
264
اقتصاد وأعمال

الوكالة العقارية للسكنى تعلن عن عدد من تقسيماتها الاجتماعية الجديدة بأريانة و بن عروس و المهدية
261
الأخبار

الإعلان عن تركيبة الإطار الفني للمنتخب التونسي يوم الثلاثاء القادم
260
الأخبار

وزير البيئة يؤدّي زيارة ميدانية إلى صفاقس لمتابعة برنامج تشجير الطرقات السيارة
253
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية تحدث قباضات مالية جديدة في ثلاث ولايات و مركزا لاستخلاص المحاصيل
252
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : حان الوقت للعناية بالنقل الجوي و تطوير كل المطارات و فتح الأجواء للشركات العالمية في سماء مفتوحة…
244
الأخبار

تغيرات في الوضع الجوي بداية من هذه الليلة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى