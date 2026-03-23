تونس تحصد 3 ميداليات في الدورة الدولية للتايكواندو ببلجيكيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أنهى المنتخب التونسي للتايكواندو مشاركته في الدورة الدولية للأكابر والكبريات، التي احتضنتها مدينة لومال البلجيكية يومي 21 و22 مارس، بحصيلة إيجابية تمثلت في ثلاث ميداليات، منها ذهبيتان و برونزية.

و جاء التتويج بالذهبيتين بفضل محمد خليل الجندوبي في وزن أقل من 48 كلغ و محمد أمين الزغلامي في وزن أقل من 54 كلغ، فيما أحرز بدر الدين القرميطي الميدالية البرونزية في وزن أقل من 74 كلغ.

و شارك المنتخب الوطني في هذه الدورة بخمسة عناصر و هم الثلاثي المتوّج إلى جانب معتز العيفاوي (وزن 87 كلغ) و دعاء الدريدي (وزن أقل من 53 كلغ)، وذلك تحت إشراف المدرب الوطني الهاشمي الجندوبي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



