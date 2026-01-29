تونس تحضر بقوّة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 وتدعو جاليتها بمصر لزيارة جناحيها

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تشارك تونس في فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تُقام من 21 جانفي إلى 3 فيفري 2026 بـ مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، من خلال حضور ثقافي مميّز يعكس ثراء المشهد الفكري والإبداعي التونسي.

وتتمثّل المشاركة التونسية في جناحين رئيسيين:

جناح رسمي تشرف عليه وزارة الشؤون الثقافية ، يضمّ أبرز الإصدارات والمنشورات التونسية في مجالات الأدب، الفكر، التاريخ، والفنون.

جناح ثانٍ يشرف عليه اتحاد الناشرين التونسيين، ويعرض أحدث العناوين الصادرة عن دور النشر التونسية، بما يعكس حيوية قطاع النشر في تونس.

وفي هذا الإطار، دعت السفارة التونسية بالقاهرة أفراد الجالية التونسية المقيمة بجمهورية مصر العربية إلى زيارة الجناحين التونسيين، اللذين شهدا إقبالًا واسعًا من زوّار المعرض، للاطلاع على أحدث المنشورات التونسية والتعرّف على ملامح الإنتاج الثقافي الوطني.

