Français
Anglais
العربية
مجتمع

تونس تحيي الذّكرى 70 لعيد الاستقلال

تُحيي تونس اليوم الجمعة 20 مارس 2026، الذّكرى 70 للاستقلال، حيث نجح الشعب التونسي يوم 20 مارس 1956، في استعادة سيادته بعد نضال طويل في مقاومة ومواجهة المستعمر الفرنسي.

وبدأ الاستعمار الفرنسي في تونس سنة 1881 على إثر توقيع محمد الصادق باي، معاهدة باردو مع الحكومة الفرنسية، ليستمر إلى 1956.

ويُمثل استقلال تونس تتويجا لوحدة التونسييين وتضامنهم ضدّ المستعمر ومنعطفا حاسما في تاريخ البلاد، إذ شهدت تحوّلات عميقة تزامنت مع تشكّل الوعي الوطني وبروز الحركة الوطنية التي قادت مسار النّضال من أجل استعادة السّيادة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى