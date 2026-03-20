تونس تحيي الذّكرى 70 لعيد الاستقلال

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تُحيي تونس اليوم الجمعة 20 مارس 2026، الذّكرى 70 للاستقلال، حيث نجح الشعب التونسي يوم 20 مارس 1956، في استعادة سيادته بعد نضال طويل في مقاومة ومواجهة المستعمر الفرنسي.

وبدأ الاستعمار الفرنسي في تونس سنة 1881 على إثر توقيع محمد الصادق باي، معاهدة باردو مع الحكومة الفرنسية، ليستمر إلى 1956.

ويُمثل استقلال تونس تتويجا لوحدة التونسييين وتضامنهم ضدّ المستعمر ومنعطفا حاسما في تاريخ البلاد، إذ شهدت تحوّلات عميقة تزامنت مع تشكّل الوعي الوطني وبروز الحركة الوطنية التي قادت مسار النّضال من أجل استعادة السّيادة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



