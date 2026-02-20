تونس: تخصيص 80 مليون دينار لإصلاح أضرار الفيضانات الأخيرة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، خلال جلسة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنه تم بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية تخصيص اعتمادات مالية للتدخل العاجل وإصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق من البلاد.

وأوضح الوزير أن الأضرار شملت عدداً من الطرقات والمسالك الريفية، إضافة إلى بعض منشآت الحماية من الفيضانات، مشيراً إلى أن قيمة الاعتمادات المرصودة تُقدّر بـ80 مليون دينار. وستُوجّه هذه المخصصات لإصلاح مختلف النقاط المتضررة وإعادة تأهيل البنية التحتية في أقرب الآجال.

وأضاف أن الوزارة بصدد استكمال إجراءات تعيين المقاولات المكلفة بإنجاز الأشغال، على أن تنطلق التدخلات الميدانية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بهدف ضمان عودة الحركة العادية للمرور وتعزيز جاهزية المنشآت الوقائية تحسباً لأي تقلبات مناخية قادمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لدعم صمود البنية التحتية أمام التغيرات المناخية والحد من تداعيات الكوارث الطبيعية، خاصة في ظل تكرار موجات الأمطار الغزيرة والفيضانات خلال السنوات الأخيرة.

