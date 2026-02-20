Français
Anglais
العربية
مجتمع

تونس: تخصيص 80 مليون دينار لإصلاح أضرار الفيضانات الأخيرة

تونس: تخصيص 80 مليون دينار لإصلاح أضرار الفيضانات الأخيرة

أكد وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، خلال جلسة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنه تم بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية تخصيص اعتمادات مالية للتدخل العاجل وإصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق من البلاد.

وأوضح الوزير أن الأضرار شملت عدداً من الطرقات والمسالك الريفية، إضافة إلى بعض منشآت الحماية من الفيضانات، مشيراً إلى أن قيمة الاعتمادات المرصودة تُقدّر بـ80 مليون دينار. وستُوجّه هذه المخصصات لإصلاح مختلف النقاط المتضررة وإعادة تأهيل البنية التحتية في أقرب الآجال.

وأضاف أن الوزارة بصدد استكمال إجراءات تعيين المقاولات المكلفة بإنجاز الأشغال، على أن تنطلق التدخلات الميدانية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بهدف ضمان عودة الحركة العادية للمرور وتعزيز جاهزية المنشآت الوقائية تحسباً لأي تقلبات مناخية قادمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لدعم صمود البنية التحتية أمام التغيرات المناخية والحد من تداعيات الكوارث الطبيعية، خاصة في ظل تكرار موجات الأمطار الغزيرة والفيضانات خلال السنوات الأخيرة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

336
الأخبار

تونس – الجزائر: عبد المجيد تبون يهنئ قيس سعيّد بمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم

307
اقتصاد وأعمال

187 رخصة جديدة لمشاريع الطاقة الشمسية: دفعة قوية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز للسيادة الطاقية
246
الأخبار

وزارة الفلاحة تعلن عن إحداث 16 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بعدد من ولايات الجمهورية
239
أخر الأخبار

باجة: إحداث نقطة بيع لمنتوجات المرأة في الوسط الريفي بمناسبة شهر رمضان
234
الأخبار

نجم المنتخب الوطني يتعرّض لحادث مرور
227
أخر الأخبار

تونس: ملف المعلمين والأساتذة النواب يعود للواجهة..مَن هم المعنيون بمُقترح التسوية الجديد؟ (فيديو)
224
الأخبار

فرصة للباحثين المتميزين: وزارة التعليم العالي تطلق دورة 2026 للتميز العلمي
223
الأخبار

الحرس الوطني يُتلف 538 كغ من المخدرات المحجوزة
217
أخر الأخبار

دوري أبطال أوروبا: نتائج مباريات ليلة الأربعاء
215
الأخبار

حكم بالسجن في حق عماد دغيج

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى