تونس تدعو الفاو إلى تحرّك عاجل لوقف الكارثة الإنسانية والغذائية في غزة

جدّدت تونس دعوتها إلى ضرورة التحرك الدولي لمواجهة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها قطاع غزة، وخاصة ما يتعلق بتدهور الأوضاع الغذائية وبلوغها مستويات كارثية، وذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة 179 لمجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) المنعقدة في روما من 1 إلى 5 ديسمبر 2025.

وخلال النقاش المخصّص لتقييم التدخلات الطارئة للمنظمة في مناطق الأزمات، أكدت السفارة التونسية في إيطاليا أهمية دعم المبادرات الإصلاحية والخطط الاستراتيجية التي تعيد توجيه العمل الإنساني نحو مكافحة الفقر الغذائي وتعزيز مقوّمات الأمن الغذائي والاستقرار في مناطق النزاع.

وشدد الوفد التونسي على أنّ الوضع في غزة يتطلب تعبئة عاجلة للموارد وتنسيقًا دوليًا فعالًا لضمان توفير الغذاء والمساعدات الأساسية للأهالي الذين يواجهون مأساة إنسانية متصاعدة.

المصدر: وات

