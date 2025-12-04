Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس تدعو الفاو إلى تحرّك عاجل لوقف الكارثة الإنسانية والغذائية في غزة

تونس تدعو الفاو إلى تحرّك عاجل لوقف الكارثة الإنسانية والغذائية في غزة

جدّدت تونس دعوتها إلى ضرورة التحرك الدولي لمواجهة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها قطاع غزة، وخاصة ما يتعلق بتدهور الأوضاع الغذائية وبلوغها مستويات كارثية، وذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة 179 لمجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) المنعقدة في روما من 1 إلى 5 ديسمبر 2025.

وخلال النقاش المخصّص لتقييم التدخلات الطارئة للمنظمة في مناطق الأزمات، أكدت السفارة التونسية في إيطاليا أهمية دعم المبادرات الإصلاحية والخطط الاستراتيجية التي تعيد توجيه العمل الإنساني نحو مكافحة الفقر الغذائي وتعزيز مقوّمات الأمن الغذائي والاستقرار في مناطق النزاع.

وشدد الوفد التونسي على أنّ الوضع في غزة يتطلب تعبئة عاجلة للموارد وتنسيقًا دوليًا فعالًا لضمان توفير الغذاء والمساعدات الأساسية للأهالي الذين يواجهون مأساة إنسانية متصاعدة.

المصدر: وات

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

448
أخر الأخبار

منذ فجر اليوم: ضباب كثيف يُغطّي ولاية باجة

306
الأخبار

تهريب مخدرات بمدنين : إيداع زوجين أجنبيين السجن بعد حجز أكثر من 4 كلغ من الكوكايين
305
الأخبار

مدرب المتتخب الفلسطيني : منتخب تونس كبير و قوي [فيديو]
295
الأخبار

إيقاف العياشي الهمامي تنفيذا لمضمون الحكم النهائي الصادر استئنافيا في قضية التٱمر
290
اقتصاد وأعمال

مجلس وزاري لتقديم مشروع مخطط التنمية 2026-2030
283
أخر الأخبار

البرلمان يُقرّ ووزيرة المالية تعترض.. رئيس لجنة التشريع العام يكشف السيناريوهات المُمكنة (فيديو)
283
الأخبار

سامي الطرابلسي : “لست نادما بخصوص إختياراتي في قائمة كأس العرب” (فيديو)
281
الأخبار

نابل : القبض على 3 أشخاص و حجز 5700 قرص مخدر بحوزتهم
278
أخر الأخبار

تونس – فلسطين: سامي طرابلسي يتحدّث عن الوضع البدني للاعبيه (فيديو)
275
الأخبار

تنزانيا : “السيدة الحديدية” تجد «الوصفة السحرية»… تعيّن ابنتها و ابنة أختها و صهرها

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى