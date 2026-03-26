تونس تدعو من ياوندي إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية وتعزيز عدالة النظام التجاري الدولي

ترأس وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد الوفد التونسي المشارك في أشغال المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية، المنعقد بالعاصمة الكامرونية ياوندي خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 29 مارس، إلى جانب مشاركته في عدد من الفعاليات الموازية.

وشارك الوزير، يوم الأربعاء 25 مارس 2026، في الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة الأفارقة، الذي خُصّص لتنسيق مواقف المجموعة الإفريقية وتحديد أولوياتها بشأن القضايا المطروحة ضمن جدول أعمال المؤتمر، فضلاً عن تعزيز العمل المشترك للدفاع عن مصالح القارة في إطار النظام التجاري متعدد الأطراف.

تحديات كبرى تواجه القارة الإفريقية

وخلال مداخلته، استعرض سمير عبيد أبرز التحديات التي تواجه الدول الإفريقية، على غرار التوترات الجيوسياسية، وانعدام الأمن الغذائي، والتغيرات المناخية، إضافة إلى تصاعد الإجراءات التجارية الأحادية، مؤكداً ضرورة أن تعكس إصلاحات منظمة التجارة العالمية تطلعات الدول الإفريقية، وأن تكرّس مبادئ العدالة والشفافية وتدعم استدامة النمو في الاقتصاد العالمي.

دعوة إلى نتائج ملموسة وإصلاحات عميقة

وجدد الوزير تمسك تونس بمبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية لفائدة الدول النامية، داعياً إلى تحقيق نتائج عملية خلال المؤتمر، خاصة في مجالات نقل التكنولوجيا وإرساء آلية فعالة لتسوية النزاعات التجارية.

كما شدد على أهمية إحراز تقدم في إصلاح قواعد التجارة الزراعية، من خلال معالجة الدعم المحلي المشوّه للتجارة، وإيجاد حلول دائمة لمسألة تخزين المحاصيل لأغراض الأمن الغذائي، بما يعزز قدرة الدول الإفريقية على مجابهة الأزمات الغذائية.

التزام تونسي بنظام تجاري منصف

وفي ختام كلمته، أكد سمير عبيد التزام تونس بدعم نظام تجاري متعدد الأطراف عادل ومنصف، يساهم في تحقيق أهداف التنمية ويستجيب لاحتياجات الدول الإفريقية، وذلك في إطار التوجهات التي رسمها رئيس الجمهورية قيس سعيد.

لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون الاقتصادي

وعلى هامش المؤتمر، شارك الوزير في جلسات تناولت التجارة الإلكترونية ودورها في دعم التنمية الريفية، إلى جانب مشاركته في اجتماع وزاري حول تحفيز الاستثمارات الأجنبية بمشاركة عدد من الشركاء الدوليين.

كما أجرى سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه، من بينهم وزير التجارة الكامروني رئيس المؤتمر، حيث تم التباحث حول سبل دعم التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وتعزيز المبادلات التجارية.

وشملت اللقاءات أيضاً مسؤولين من منظمات دولية، على غرار المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية، حيث تم التأكيد على مواصلة وتوسيع برامج التعاون في مجالات تنمية الصادرات، والتجارة الإلكترونية، وتجارة الخدمات، وتعزيز الاندماج الاقتصادي الإفريقي.

المؤتمر الوزاري… أعلى سلطة في منظمة التجارة العالمية

ويُعد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، الذي يضم وزراء التجارة وممثلي 166 دولة عضو، أعلى هيئة لاتخاذ القرار داخل المنظمة، حيث تُعتمد فيه القرارات المتعلقة بالتجارة الدولية بالإجماع، وينعقد مرة كل سنتين.

