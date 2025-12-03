تونس تراهن على التكنولوجيا: امتيازات استثمارية تصل إلى 50٪ لدعم الزراعة الذكية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، أن المنظومة الاستثمارية في تونس أصبحت أكثر جاذبية للمشاريع التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة، حيث يتيح قانون الاستثمار امتيازات قد تصل إلى 50 بالمائة من القيمة الجملية للاستثمار.

وخلال مشاركته في أشغال الدورة 46 لمؤتمر اتحاد المهندسين الزراعيين العرب، أوضح الوزير أن هذه الحوافز تضع تونس في موقع متقدّم لاستقطاب الشركات الناشئة العاملة في الري الذكي، الطاقات المتجددة، الفلاحة الرقمية، والابتكار الزراعي، وفق ما نشرته الوزارة.

وشدّد بن الشيخ على أن الزراعة في العالم لم تعد قطاعًا تقليديًا، بل أصبحت فضاءً رحبًا لتوظيف الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، تقنيات الاستشعار عن بعد، وغيرها من الحلول التكنولوجية التي تسهم في رفع الإنتاجية وتقليص الهدر الغذائي وتحسين إدارة الموارد الطبيعية. كما أبرز الدور الحيوي للهندسة الزراعية في تعزيز صمود المنظومات الفلاحية العربية أمام التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية.

المصدر: وات

