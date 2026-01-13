Français
الأخبار

تونس ترفع من قيمة صادراتها نحو ليبيا والجزائر والمغرب

تُظهر نتائج المبادلات التجارية لتونس مع الخارج بالأسعار الجارية خلال سنة 2025 أن الصادرات بلغت مستوى 63.695,1 مليون دينار، مقابل 62.077,6 مليون دينار خلال سنة 2024.

وتبيّن الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء أن الصادرات التونسية نحو البلدان العربية سجّلت نسقًا تصاعديًا ملحوظًا، لاسيما مع المغرب (+25%)، والجزائر (+7,5%)، ومصر (+53,1%)، وليبيا (+0,7%).

ورغم هذا التطور في الصادرات نحو الدول العربية، فقد مثّلت الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2025 نحو 70% من إجمالي صادرات البلاد، حيث بلغت قيمتها 44.527,8 مليون دينار، مقابل 42.862,3 مليون دينار في سنة 2024.

وسجّلت الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا مع كلّ من ألمانيا (+10,7%)، وفرنسا (+10,1%)، وهولندا (+3,2%)، في حين تراجعت مع بعض الشركاء الأوروبيين، من بينهم إيطاليا (-9,5%) وإسبانيا (-4,1%).

تعليقات

