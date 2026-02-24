تونس تروّج لمنتجاتها الفلاحية في باريس: مشاركة لافتة في الصالون الدولي للفلاحة 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجّلت تونس حضورًا مميزًا في فعاليات الصالون الدولي للفلاحة المنعقد بباريس من 21 فيفري إلى 1 مارس 2026، حيث تم يوم 22 فيفري افتتاح الجناح التونسي

وتتولى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تنسيق المشاركة التونسية، بالشراكة مع الهياكل المهنية المختصة في قطاعات الخضر والغلال والتمور، وذلك عبر تأطير مشاركة قرابة عشرين مؤسسة تونسية ناشطة في المجال الفلاحي والصناعات الغذائية والتحويلية.

ويُعد هذا المعرض من أبرز التظاهرات الدولية في القطاع، إذ يستقطب سنويًا حوالي 650 ألف زائر بين مهنيين ومستثمرين ومهتمين بالشأن الفلاحي، ما يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز حضور المنتوج التونسي في الأسواق الخارجية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



