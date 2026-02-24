Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس تروّج لمنتجاتها الفلاحية في باريس: مشاركة لافتة في الصالون الدولي للفلاحة 2026

سجّلت تونس حضورًا مميزًا في فعاليات الصالون الدولي للفلاحة المنعقد بباريس من 21 فيفري إلى 1 مارس 2026، حيث تم يوم 22 فيفري افتتاح الجناح التونسي

وتتولى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تنسيق المشاركة التونسية، بالشراكة مع الهياكل المهنية المختصة في قطاعات الخضر والغلال والتمور، وذلك عبر تأطير مشاركة قرابة عشرين مؤسسة تونسية ناشطة في المجال الفلاحي والصناعات الغذائية والتحويلية.

ويُعد هذا المعرض من أبرز التظاهرات الدولية في القطاع، إذ يستقطب سنويًا حوالي 650 ألف زائر بين مهنيين ومستثمرين ومهتمين بالشأن الفلاحي، ما يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز حضور المنتوج التونسي في الأسواق الخارجية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

327
أخر الأخبار

الطقس هذا الأسبوع مستقر… لكن السبت القادم يحمل مفاجآت [فيديو]

322
الأخبار

تعزيزات أمنية و أعمال شغب عنيفة بعد مقتل “إل مينتشو” إمبراطور المخدرات في المكسيك
305
اقتصاد وأعمال

بقلم الدكتور بدر السماوي : مقترح إحداث البنك البريدي في تونس ووهم الإدماج المالي والاجتماعي
299
الأخبار

استئناف الأشغال على مستوى الطريق السيارة أ1 شمالية
296
الأخبار

فرنسا : أسوأ سفير لترامب يعاود الكرة… هناك من يُطرَد و هناك تشارلز كوشنر
273
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : مادامت الأراضي الفلسطينية و شعبها سيحكمهم مجلس السلام بزعامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برضى كل العرب و المسلمين فعلى الدنيا السلام؟…..
265
الأخبار

قابس: حجز أكثر من 3200 لتر من الزيت النباتي المدعم منذ بداية شهر رمضان
263
اقتصاد وأعمال

الجزائر: عبد المجيد تبون يعين لبو محمد لمين محافظا لبنك الجزائر
258
الأخبار

رقم سلبي تاريخي لمحمد صلاح في الدوري الإنقليزي الممتاز
257
اقتصاد وأعمال

تونس – المالية العمومية: عجز في الميزانية بقرابة 9 مليار دينار و ضغط جبائي بنسبة 25,9% خلال سنة 2025

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى