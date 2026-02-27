Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس تروّج لوجهتها السياحية في لشبونة وسط حضور قياسي تجاوز 57 ألف زائر

سجّل المعرض الدولي للسياحة بلشبونة، المنتظم من 25 فيفري إلى 01 مارس 2026، إقبالًا لافتًا تجاوز 57 ألف زائر برتغالي، في واحدة من أبرز التظاهرات السياحية بالبرتغال.

وفي هذا الإطار، شاركت تونس في فعاليات المعرض بهدف تعزيز حضورها في السوق السياحية البرتغالية والتعريف بمختلف مكوّنات منتوجها السياحي، في ظل تنافس متزايد بين الوجهات المتوسطية.

وتندرج هذه المشاركة ضمن استراتيجية ترويجية تستهدف وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات والجمهور الواسع، من خلال إبراز تنوع العرض السياحي التونسي بين الشواطئ والثقافة والصحراء والسياحة العلاجية.

وتمثل المشاركة في هذا الحدث الدولي فرصة لتعزيز الشراكات المهنية واستقطاب اهتمام السائح البرتغالي، خاصة مع الحضور المكثف للمهنيين والزوار في دورة 2026.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

300
الأخبار

تونس: المنظمة الدولية للهجرة تؤمن العودة الطوعية الى البلد الأصلي لـ 309 مهاجرا نحو غينيا وكوت ديفوار

248
الأخبار

وزير التربية:المناظرة الخارجية لانتداب أساتذة “لا علاقة لها بالتسويات الاجتماعية ولا بالكاباس”
232
أخر الأخبار

حالة الطقس مساء الخميس
230
أخر الأخبار

الكرة الطائرة : تركيبة الإطارات الفنية للمنتخبات الوطنية
229
أخر الأخبار

الأسبوع الأول من رمضان: تحرير 4980 مخالفة اقتصادية وحجز كميات هامة من المواد المدعّمة
226
اقتصاد وأعمال

إنتاج الأدوية في تونس يغطي 80% من حاجيات السوق المحلية
224
الأخبار

البطولة الوطنية : النتائج و الترتيب إثر الدفعة الأولى من مقابلات الجولة السابعة إياب
222
الأخبار

بنزرت : تنظيم 8 موائد إفطار ومنح مالية ومساعدات إنسانية وتضامنية بمناسبة رمضان
219
أخر الأخبار

سليانة : الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يوفر يومياً 135 وجبة إفطار وسحور لفائدة العائلات المعوزة
212
أخر الأخبار

صفاقس: عملية بيضاء للحماية المدنية لاختبار الجاهزية بمقر الشركة البترولية TPS

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى