تونس تروّج لوجهتها السياحية في لشبونة وسط حضور قياسي تجاوز 57 ألف زائر

سجّل المعرض الدولي للسياحة بلشبونة، المنتظم من 25 فيفري إلى 01 مارس 2026، إقبالًا لافتًا تجاوز 57 ألف زائر برتغالي، في واحدة من أبرز التظاهرات السياحية بالبرتغال.

وفي هذا الإطار، شاركت تونس في فعاليات المعرض بهدف تعزيز حضورها في السوق السياحية البرتغالية والتعريف بمختلف مكوّنات منتوجها السياحي، في ظل تنافس متزايد بين الوجهات المتوسطية.

وتندرج هذه المشاركة ضمن استراتيجية ترويجية تستهدف وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات والجمهور الواسع، من خلال إبراز تنوع العرض السياحي التونسي بين الشواطئ والثقافة والصحراء والسياحة العلاجية.

وتمثل المشاركة في هذا الحدث الدولي فرصة لتعزيز الشراكات المهنية واستقطاب اهتمام السائح البرتغالي، خاصة مع الحضور المكثف للمهنيين والزوار في دورة 2026.

