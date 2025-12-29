Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس تساهم عالميا بـ30 % من التمور

تونس تساهم عالميا بـ30 % من التمور

كشفت المديرة العامة لوكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحية، انجي الدقي، أن 40 بالمائة من المساحة المحترثة في البلاد مخصّصة للزياتين وأن تونس تساهم عالميا بنسبة 30 بالمائة من التمور (دقلة النور).

وأضافت خلال أشغال ملتقى الأعمال السعودي التونسي، أن تونس هي ثاني مصدر بعد الاتحاد الاوروبي في قطاع الزياتين والرابعة على مستوى انتاج زيت الزيتون كما ان 70 بالمائة من التمور التّونسية هي دقلة نور وتونس تصدر اكثر من 30 بالمائة من منتوجاتها.
وأبرزت المسؤولة انّ أهم فرص الاستثمار في قطاع الزياتين هو تعليب زيت الزيتون واستخراج وتعليب زيت الزيتون البيولوجي إضافة الى تثمين كل مخلفات الانتاج.
واستعرضت بالمناسبة في مداخلة لها اهم الحوافز في قطاع الاستثمار في الفلاحة والفرص المتاحة والامتيازات التي يخولها قانون الاستثمار من امتيازات مالية وجبائية لاسيما ما تتمتع به بعض القطاعات من منحة تفوق 50 و60 بالمائة .
وتخص هذه المنحة بالمشاريع المتعلقة باستدامة والتصرف الرشيد في الموارد الطبيعية منها استغلال الطاقات المتجددة والري الذكي والحلول المجددة التي تقدمها المؤسسات الناشئة والفلاحة الايكولوجية.
كما استعرضت المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية فرص الاستثمار في مجال الصيد البحري وتعليب التن والقشريات .
وأكدت أن اطار قانون الاستثمار هو من اجل استثمارات مستدامة تحتوي على تصرف رشيد في الموارد الطبيعية مشيرة الى نقاط القوة في الاستثمار الفلاحي لا سيما هيكل مختص للاستثمار في الفلاحة وهو وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية التي تم اعتمادها مؤخرا من قبل الصندوق الاخضر للمناخ.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

513
الأخبار

باجة تحتضن مهرجان زيت الزيتون بتبرسق و سعر اللتر في حدود 11 دينارًا [فيديو]

333
الأخبار

موفّى 2026 : افتتاح مكتب لجمعية «س و س» بباجة [فيديو]
327
الأخبار

عصام الشوالي : “لم نطلب كأس إفريقيا.. كل ما أردناه هو أن نلعب كرة قدم”
320
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – الفرجاني ساسي: «هكذا هي كرة القدم، نربح مباراة ونخسر أخرى» (فيديو)
313
الأخبار

علي العابدي يتوجّه بالشكر إلى جماهير المنتخب الوطني (فيديو)
304
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – زياد الجزيري: «احترمنا المنافس أكثر من اللازم»
295
الأخبار

كان المغرب : المنتخب الوطني يتحوّل إلى الرباط
291
الأخبار

كان 2025 – سامي الطرابلسي: «هزيمة موجعة، وكان بإمكاننا العودة» (فيديو)
279
الأخبار

سينما : وفاة الأيقونة بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما
274
الأخبار

منتصر الطالبي : “المسابقة مازالت طويلة و هدفنا حاليا هو الترشّح إلى الدّور الثاني” (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى