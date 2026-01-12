تونس تستحوذ على 50% من سوق زيت الزيتون في السنغال

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في سنة 2024، ظلّ السوق السنغالي لزيت الزيتون محدودًا من حيث الحجم، لكنه يُظهر في المقابل ديناميكية نمو لافتة. ووفقًا لإنفوغرافيك صادر عن مركز النهوض بالصادرات (CEPEX) ضمن منصة “Tunisia Export”، استوردت السنغال في 2024 نحو 209 أطنان من زيت الزيتون بقيمة تقارب 1.5 مليون دولار.

وخلال الفترة 2020-2024، يُقدَّر متوسط النمو السنوي بـ+23%، بما يعكس تنامي الاهتمام بهذا المنتَج رغم بيئة تنافسية تهيمن عليها زيوت أقل كلفة.

وتبرز تونس كمزوّد محوري، إذ تستحوذ على ما يزيد قليلًا عن نصف السوق. ويمكن تفسير ذلك بتنافسية المنتَج التونسي، وقدرته على تلبية الطلب من حيث الإمدادات، إضافة إلى قربٍ لوجستي نسبي من غرب إفريقيا.

وتُظهر بنية المزوّدين هيمنة تونسية واضحة، حيث تتوزع واردات زيت الزيتون حسب المنشأ كما يلي:

تونس: 50.4%

فرنسا: 30.1%

إسبانيا: 15.2%

إيطاليا: 1.1%

أخرى: 3.2%

في 2024 بلغت واردات السنغال من زيت الزيتون 1.5 مليون دولار مقابل 209 أطنان. وبالقياس إلى الحجم، يشير ذلك إلى متوسط سعر استيراد يناهز 7,200 دولار للطن (كتقدير تقريبي)، بما يعكس تموقعًا سعريًا أعلى بكثير من الزيوت واسعة الاستهلاك.

لا يمثّل زيت الزيتون في السنغال سوى 2 إلى 3% من سوق الزيوت الغذائية، مقابل 97% لبقية الزيوت (وخاصة زيت النخيل، والفول السوداني، ودوّار الشمس).

استهلاك زيت الزيتون في السنغال في إرتفاع لكنه يظل متركّزًا في شرائح محددة: الأسر ذات القدرة الشرائية الأعلى، والمقيمون الأجانب، وقطاع المطاعم، ومحلات البقالة المتخصصة، والمستهلكون المهتمون بفوائد الصحة.

ويؤكد تصنيف السنغال في المرتبة 120 عالميًا ضمن قائمة 221 بلدًا مستوردًا هذا الوضع: سوق لا تزال ثانوية على المستوى الدولي، لكنها قد تصبح استراتيجية بالنسبة للفاعلين القادرين على ترسيخ وجودهم فيها خلال مرحلة التوسع.

وكان مركز النهوض بالصادرات قد أعلن أنه ينظّم، بالتعاون مع سفارة تونس في نيروبي، الدورة الثانية من الحدث الترويجي وفعاليات التشبيك الخاصة بزيت الزيتون التونسي، تحت عنوان « Tunisian Olive and Olive Oil Promotion Day »، وذلك يوم 29 جانفي 2026 في نيروبي، كينيا.

ويتيح هذا الحدث لمصدّري الزيتون وزيت الزيتون والمنتجات القائمة على زيت الزيتون في تونس فرصة استكشاف آفاق جديدة للتصدير نحو أسواق واعدة، وعلى رأسها كينيا وبلدان شرق إفريقيا. وسيتمكن المشاركون من لقاء كبار المستوردين الكينيين للمنتجات الغذائية مباشرة، إلى جانب الهيئات والمؤسسات الكينية الناشطة في قطاع زيت الزيتون.

وسيتضمن برنامج الحدث: مداخلات تركز على خصائص زيت الزيتون التونسي وجودته، وعرض فيلم ترويجي، ومداخلات لمصدّرين تونسيين لزيت الزيتون (حضوريًا أو عن بعد)، إضافة إلى جلسة تذوّق لزيت الزيتون ومنتجات أخرى.

