تونس تستضيف اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا

تستضيف الجمهورية التونسية، يوم الاثنين 26 جانفي 2026، اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا، بمشاركة كلّ من السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والسيد أحمد عطّاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والسيد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، بحضور السيدة هنا تيتي، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

و يأتي هذا الاجتماع تجسيدا لإرادة قيادات الدول الثلاث من أجل تعزيز نسق التشاور والتنسيق المشترك، بما يساهم في الدفع نحو تسوية شاملة بالقطر الليبي الشقيق.

و سيُخصّص اللقاء للتداول في الجهود التي تبذلها دول الجوار الثلاث، تونس ومصر والجزائر، في هذا الاتجاه ،بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لدعم مسار الحوار الليبي–الليبي، وبحث السبل الكفيلة بالدفع نحو حلّ سياسي توافقي وشامل يضمن سيادة ليبيا ووحدتها، ويُلبّي تطلّعات الشعب الليبي الشقيق في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا وبالمنطقة.

