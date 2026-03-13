تونس تستضيف مؤتمر الإعلام السمعي البصري في المتوسط في دورته الـ33

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تستعد تونس لاحتضان الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الدائم للوسائل السمعية البصرية في حوض البحر الأبيض المتوسط (COPEAM)، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 ماي 2026، بمشاركة عدد من الفاعلين في قطاع الإعلام من مختلف الدول المتوسطية.

ويُعقد هذا الحدث الدولي تحت شعار «وسائل الإعلام السمعية البصرية والمجتمعات: إنجازات بارزة وتحديات مستقبلية»، حيث من المنتظر أن يناقش المشاركون التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام ودوره في دعم الحوار الثقافي والتواصل بين شعوب المنطقة.

المصدر: وات

