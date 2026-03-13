Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس تستضيف مؤتمر الإعلام السمعي البصري في المتوسط في دورته الـ33

تستعد تونس لاحتضان الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الدائم للوسائل السمعية البصرية في حوض البحر الأبيض المتوسط (COPEAM)، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 ماي 2026، بمشاركة عدد من الفاعلين في قطاع الإعلام من مختلف الدول المتوسطية.

ويُعقد هذا الحدث الدولي تحت شعار «وسائل الإعلام السمعية البصرية والمجتمعات: إنجازات بارزة وتحديات مستقبلية»، حيث من المنتظر أن يناقش المشاركون التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام ودوره في دعم الحوار الثقافي والتواصل بين شعوب المنطقة.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

287
أخر الأخبار

نقص كبير على مستوى اللحوم الحمراء… منور الصغير يقدّم استراتيجية اتحاد الفلاحة لإعادة بناء القطيع الوطني [فيديو]

266
أخر الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم – المنتخب : نعيم السليتي يعتزل اللعب الدولي
254
الأخبار

تضرّر ما لا يقل عن 17 موقعاً أمريكياً في الشرق الأوسط خلال الحرب على إيران
254
الأخبار

عمادة المهندسين تقترح إصلاحا شاملا لقطاع زيت الزيتون: تشغيل، تعليب وتثمين
248
تونس

كيف سيكون طقس اليوم الخميس؟
236
الأخبار

محمد علي النفطي: تونس جاهزة لكافة السيناريوهات في حال مزيد تطوّر الاوضاع في منطقة الخليج والشرق الأوسط
216
الأخبار

ضباب محليا كثيف الليلة وصباح غد الجمعة يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية
213
الأخبار

إنطلاق أولى رحلات الحافلات الدولية المباشرة بين تونس والجزائر
213
أخر الأخبار

مشاكل الخصوبة لدى الرجال.. طبيب يكشف أبرز الأسباب والعوامل الخفية [فيديو]
212
اقتصاد وأعمال

إغلاق مضيق هرمز: صدمة كبرى في سوق الغاز العالمي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى