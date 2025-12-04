Français
الأخبار

تونس تستعد لإطلاق النسخة الثانية من صالون السياحة الصحراوية والواحية بداية 2026

تستعد تونس لاحتضان الدورة الثانية من صالون السياحة الصحراوية والواحية، المقرر تنظيمه بولاية توزر أيام 30 و31 جانفي و1 فيفري 2026، في إطار جهود تعزيز جاذبية الجنوب التونسي كوجهة سياحية متميزة على المستويين الوطني والدولي.

وعُقد في بداية الأسبوع اجتماع تنسيقي بإشراف وزير السياحة سفيان تقية، وبحضور اللجنة المنظمة برئاسة أحمد بالطيب، رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، إلى جانب رؤساء الجامعات المهنية وعدد من إطارات الوزارة، لمتابعة مدى تقدّم التحضيرات.

وخصّص الاجتماع لتقييم الاستعدادات الخاصة بتنظيم الصالون الدولي، سواء من حيث متطلبات اللوجستيك أو البرنامج الترويجي المصاحب له، مع التأكيد على أهمية الحدث في دعم السياحة البديلة والمحافظة على المقومات الصحراوية والواحية للجهة.

وأفاد بلاغ صادر عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أنه سيتم عقد اجتماع مرتقب الأسبوع القادم ضمن إطار صندوق تطوير تنافسية السياحة للنظر في آليات تمويل جزء من الفعاليات، خاصة المتعلقة بدعوة 100 وكيل أسفار أجنبي لزيارة الجنوب التونسي والاطلاع على تنوع منتوجه السياحي.

المصدر: وات

تعليقات

