تونس تستعد لإطلاق تمارين سيبرنية وطنية لتعزيز الجاهزية في مواجهة الهجمات الرقمية

تعمل الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية على التحضير لتنظيم سلسلة من التمارين السيبرنية لفائدة عدد من الهياكل الوطنية خلال النصف الأول من شهر فيفري 2026، في إطار برنامج وطني يهدف إلى رفع جاهزية المؤسسات وتعزيز قدراتها في مجال الأمن الرقمي.
وتمثل هذه التمارين جزءًا من جهود الوكالة لتقوية مهارات الكفاءات الوطنية وتطوير قدراتهم على التصدي للهجمات الإلكترونية، إلى جانب تشريك مختلف الهياكل المتدخلة في منظومة الأمن السيبرني لضمان تنسيق فعّال وسرعة في التعامل مع التهديدات الرقمية.
وسيُخصّص لكل هيكل مشارك يوم كامل لتنفيذ سيناريوهات تدريبية موجّهة، تُتيح له تأمين تمارين سيبرنية لفائدة 25 مؤسسة وطنية تُحدّدها الوكالة مسبقًا، بهدف محاكاة الهجمات واختبار قدرة هذه المؤسسات على الاستجابة الفعالة.
وسيضم كل فريق مشارك في التمارين ما لا يتجاوز ثلاثة مختصين، لضمان مرونة العمل وتسهيل تنفيذ التمارين بشكل عملي ومكثّف.
المصدر: وات
