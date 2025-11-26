تونس تستعد لإطلاق تمارين سيبرنية وطنية لتعزيز الجاهزية في مواجهة الهجمات الرقمية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعمل الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية على التحضير لتنظيم سلسلة من التمارين السيبرنية لفائدة عدد من الهياكل الوطنية خلال النصف الأول من شهر فيفري 2026، في إطار برنامج وطني يهدف إلى رفع جاهزية المؤسسات وتعزيز قدراتها في مجال الأمن الرقمي.

وتمثل هذه التمارين جزءًا من جهود الوكالة لتقوية مهارات الكفاءات الوطنية وتطوير قدراتهم على التصدي للهجمات الإلكترونية، إلى جانب تشريك مختلف الهياكل المتدخلة في منظومة الأمن السيبرني لضمان تنسيق فعّال وسرعة في التعامل مع التهديدات الرقمية.

وسيُخصّص لكل هيكل مشارك يوم كامل لتنفيذ سيناريوهات تدريبية موجّهة، تُتيح له تأمين تمارين سيبرنية لفائدة 25 مؤسسة وطنية تُحدّدها الوكالة مسبقًا، بهدف محاكاة الهجمات واختبار قدرة هذه المؤسسات على الاستجابة الفعالة.

وسيضم كل فريق مشارك في التمارين ما لا يتجاوز ثلاثة مختصين، لضمان مرونة العمل وتسهيل تنفيذ التمارين بشكل عملي ومكثّف.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



