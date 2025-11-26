Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس تستعد لإطلاق تمارين سيبرنية وطنية لتعزيز الجاهزية في مواجهة الهجمات الرقمية

تونس تستعد لإطلاق تمارين سيبرنية وطنية لتعزيز الجاهزية في مواجهة الهجمات الرقمية

تعمل الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية على التحضير لتنظيم سلسلة من التمارين السيبرنية لفائدة عدد من الهياكل الوطنية خلال النصف الأول من شهر فيفري 2026، في إطار برنامج وطني يهدف إلى رفع جاهزية المؤسسات وتعزيز قدراتها في مجال الأمن الرقمي.

وتمثل هذه التمارين جزءًا من جهود الوكالة لتقوية مهارات الكفاءات الوطنية وتطوير قدراتهم على التصدي للهجمات الإلكترونية، إلى جانب تشريك مختلف الهياكل المتدخلة في منظومة الأمن السيبرني لضمان تنسيق فعّال وسرعة في التعامل مع التهديدات الرقمية.

وسيُخصّص لكل هيكل مشارك يوم كامل لتنفيذ سيناريوهات تدريبية موجّهة، تُتيح له تأمين تمارين سيبرنية لفائدة 25 مؤسسة وطنية تُحدّدها الوكالة مسبقًا، بهدف محاكاة الهجمات واختبار قدرة هذه المؤسسات على الاستجابة الفعالة.

وسيضم كل فريق مشارك في التمارين ما لا يتجاوز ثلاثة مختصين، لضمان مرونة العمل وتسهيل تنفيذ التمارين بشكل عملي ومكثّف.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

402
الأخبار

انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق ولاية باجة

347
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية
340
أخر الأخبار

وزير الشؤون الدينية: دخل المُؤدّبين في الكتاتيب قد يتجاوز 3 آلاف دينار شهريا [فيديو]
329
أخر الأخبار

باجة : الصوناد تواصل أشغال صيانة قناة التوزيع الرئيسية للمياه بوسط المدينة
316
الأخبار

بقلم رضا الزهروني | المنظومة القيمية والمحيط المدرسي: من السيئ إلى الأسوأ ؟
307
الأخبار

رسمي : شكري الخطوي يغادر الملعب التونسي
285
الأخبار

تحذير جوي: أمطار غزيرة ودرجات حرارة منخفضة يومي الأربعاء والخميس
283
الأخبار

لاعب النادي الإفريقي بلال آيت مالك يجري عملية جراحية.. و هذه مدة الغياب
280
أخر الأخبار

تونس: إيقاف سائق “تاكسي-دراجـة” من أجل طعن عون أمن ومواطن
274
الأخبار

انطلاق بيع تذاكر المباراة الودية بين النادي الإفريقي و منتخب نجوم القدس الفلسطيني

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى