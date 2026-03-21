Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس تستعد لاحتضان الاجتماع 52 للجمعية الأوروبية لطب أعصاب الأطفال

تستعد تونس لاحتضان الاجتماع الثاني والخمسين للجمعية الأوروبية لطبّ أعصاب الأطفال، من 26 إلى 28 مارس 2026 وذلك لأوّل مرّة خارج أوروبا

و افادت وزارة الصحة في بلاغ لها، ان هذا الحدث العلمي سيتزامن مع تنظيم المؤتمر الوطني الحادي عشر لطب أعصاب الأطفال والمراهقين.

و يؤكد تنظيم هذا الملتقى العلمي الدولي، وفق الوزارة، المكانة المتنامية لتونس كوجهة لتنظيم التظاهرات الطبية العالمية ومركز لتبادل الخبرات والبحث العلمي في المنطقة.

و قد أشرف وزير الصحة، مصطفى ، اول امس الخميس، على جلسة عمل مع ممثلين عن الجمعية التونسية لطب أعصاب الأطفال والمراهقين، وذلك في إطار دعم تطوير الاختصاصات الدقيقة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية للأطفال، وفق المصدر ذاته.

و تم الاتفاق، خلال اللقاء، على جملة من الإجراءات لدعم التكفّل بالأطفال المصابين بأمراض الأعصاب، من بينها تدعيم قسم أعصاب الأطفال بالمستشفى الوطني للأعصاب المنجي بن حميدة بالتجهيزات الضرورية، إلى جانب تعزيز البحث العلمي والتكوين في هذا الاختصاص بهدف تطوير الكفاءات الوطنية وإيجاد حلول علاجية مبتكرة.

و اكدت الوزارة انها تواصل بالشراكة مع الهياكل العلمية المختصة، العمل من أجل تعزيز رعاية صحة الطفل وتطوير الاختصاصات الطبية الدقيقة في تونس.

يذكر انه تم انطلاق العمل بوحدة الرنين المغناطيسي المتطور (IRM 3Tesla) بالمعهد الوطني المنجي بن حميدة، بعد استكمال اشغال التوسعة والتهيئة للفضاءات المخصصة لها، وذلك اثر زيارة اداها وزير الصحة، الثلاثاء 17 مارس 2026، إلى هذه المؤسسة الصحية.

و تبلغ الكلفة الجملية لهذا المشروع 6.9 مليون دينار، وهو ما يمثل نقلة نوعية في دقة تشخيص أمراض الأعصاب في تونس.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى