تونس تستعد لاحتضان قمة الاستثمار والابتكار مطلع 2026: موعد عالمي لروّاد الأعمال

تتهيّأ تونس لاستقبال واحدة من أهم التظاهرات الاقتصادية والإبداعية في المنطقة، حيث تحتضن قمة الاستثمار والابتكار – Smart Invest يومي 28 و29 جانفي 2026 بقصر المؤتمرات بالعاصمة.

هذا الحدث الدولي سيجمع مستثمرين عالميين وروّاد أعمال ومؤسسات ناشئة من تونس وخارجها، بهدف توفير منصة رائدة للتواصل وعقد الشراكات واستكشاف فرص أعمال جديدة.

وستتضمن القمة جلسات حوارية، ولقاءات ثنائية، ومساحات مخصّصة لعرض المشاريع الابتكارية وقصص النجاح، إضافة إلى ورشات تفاعلية تجمع صناع القرار والمسؤولين عن السياسات الاقتصادية.

وتحظى الدورة الحالية بدعم الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي، التي تعمل على إبراز المزايا التنافسية للسوق التونسية وتسليط الضوء على القطاعات الصاعدة ذات القدرة العالية على جذب الاستثمارات، بما في ذلك التكنولوجيا، الطاقات المتجددة، والخدمات الرقمية.

