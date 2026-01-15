Français
تونس تستعد لتعزيز حضورها بأمريكا الجنوبية عبر مشاركتها في صالون “APAS 2026” بالبرازيل

مثّلت التحضيرات للمشاركة التونسية في الدورة الأربعين لصالون الصناعات الغذائية “APAS 2026” بالبرازيل محور جلسة عمل انعقدت مساء الثلاثاء 13 جانفي 2026، بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد.

وشهدت الجلسة حضور ممثلين عن عدة هياكل حكومية، من بينها وزارات الشؤون الخارجية، والفلاحة، والصناعة، والديوانة، إلى جانب ممثلي مركز النهوض بالصادرات والمركز الفني للتعبئة والتغليف، إضافة إلى إطارات من وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في إطار تنسيق الجهود لإنجاح المشاركة التونسية في هذا الموعد الدولي الهام.

 

وأكد الوزير، في مستهل الجلسة، الأهمية الاستراتيجية لمشاركة تونس في صالون APAS 2026، مبرزًا أن هذه التظاهرة تمثل فرصة حقيقية لدعم تموقع المنتوجات التونسية في الأسواق العالمية، خاصة في أمريكا الجنوبية.

