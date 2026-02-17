Français
الأخبار

تونس تسجل فائضاً في ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري

وفقا للمرصد الوطني للفلاحة سجل ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري إلى موفى شهر ديسمبر 2025 فارق إيجابي بلغ 283,8 م.د. مقابل 386,8 م.د. خلال نفس الفترة من سنة 2024 مسجلا بذلك نسبة تغطية بـ 148%.

وبلغت صادرات منتوجات الصيد البحري إلى موفى شهر ديسمبر 2025 حوالي 35,5 ألف طن بقيمة 878 م.د. مقابل 36,5 ألف طن بقيمة 846 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2024 حيث سجلت تراجعا طفيفا بـ %2,7 من حيث الكمية وارتفاعا بـ %3,8 من حيث القيمة.

وتوزعت صادرات منتوجات الصيد البحري باعتبار القيمة على أكثر من 40 وجهة حيث احتلت إيطاليا المرتبة الأولى (28%) تليها اسبانيا (15%) وليبيا (10%) والجزائر واليابان كل بنسبة 7%.

أما معدلات الأسعار على مستوى التصدير فقد سجلت ارتفاعا بحوالي %6,7 حيث بلغت 24,8 د/كلغ كمعدل إلى موفى شهر ديسمبر 2025، مقابل 23,2 د/كلغ خلال نفس الفترة من سنة 2024.

وتتمثل أهم الأصناف المصدرة إلى موفى شهر ديسمبر 2025 في الأسماك (17,5 ألف طن) ، والقشريات (8,4 ألف طن) ، والمصبرات وشبه المصبرات (8,1 ألف طن). فيما يتعلق بتوزيع كمية الصادرات حسب مجموعات الأصناف، احتلت الأسماك إلى موفى شهر ديسمبر 2025 المرتبة الأولى بنسبة (%49,3) تليها القشريات (%23,7) والمصبرات وشبه المصبرات (%22,8) والرخويات (%4,2).

وبلغت واردات منتوجات الصيد البحري إلى موفى شهر ديسمبر 2025 حوالي 88 ألف طن بقيمة 594,2 م.د. مقابل 71,3 ألف طن بقيمة 459,2 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2024 حيث سجلت زيادة بـ %23,4 من حيث الكمية وبـ %29,4 % من حيث القيمة، وتمثل الأسماك أهم الأصناف الموردة (91%).

