تونس: تسجيل 6 رجات أرضية في ظرف ثلاث ساعات فجر يوم الجمعة

سجلت محطات الرصد الزلزالي التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي بين الساعة 3:00 صباحًا و6:00 صباحًا يوم الجمعة 6 مارس 2026، ست رجات أرضية في شمال تونس في المناطق التالية:
|الجهة
|قوة الزلزال (على سلم ريشتر)
|الساعة (التوقيت العالمي)
|التاريخ
|جنوب وادي مليز
|2.2
|06:03
|2026-03-06
|جنوب شرق غار دماء
|2.1
|04:20
|2026-03-06
|جنوب غار دماء
|1.9
|04:10
|2026-03-06
|جنوب شرق غار دماء
|2.0
|04:09
|2026-03-06
|جنوب غرب وادي مليز
|2.4
|03:47
|2026-03-06
|جنوب غرب وادي مليز
|2.8
|03:28
|2026-03-06
