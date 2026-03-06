Français
الأخبار

تونس: تسجيل 6 رجات أرضية في ظرف ثلاث ساعات فجر يوم الجمعة

سجلت محطات الرصد الزلزالي التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي بين الساعة 3:00 صباحًا و6:00 صباحًا يوم الجمعة 6 مارس 2026، ست رجات أرضية في شمال تونس في المناطق التالية:

الجهة قوة الزلزال (على سلم ريشتر) الساعة (التوقيت العالمي) التاريخ
جنوب وادي مليز 2.2 06:03 2026-03-06
جنوب شرق غار دماء 2.1 04:20 2026-03-06
جنوب غار دماء 1.9 04:10 2026-03-06
جنوب شرق غار دماء 2.0 04:09 2026-03-06
جنوب غرب وادي مليز 2.4 03:47 2026-03-06
جنوب غرب وادي مليز 2.8 03:28 2026-03-06
تعليقات

