تونس تسرّع ديناميكيتها السياحية في المحافل الدولية

ثمنت مؤخرا منصة “ترافل آند تور وورلد” المتخصصة في السياحة العالمية ايلاء السلطات التونسية أهمية كبرى لمفاهيم الحوكمة الرشيدة وجودة الخدمات والابتكار التكنولوجي لضمان استدامة زخم القطاع السياحي في البلاد. ويشمل ذلك تعزيز الشفافية عبر الحلول الرقمية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين النجاعة التشغيلية، بما يعزز ثقة الشركاء والسياح.

كما تعمل تونس على الارتقاء بمعايير الضيافة وفق المقاييس الدولية، بهدف استقطاب السياحة الراقية وترسيخ صورة البلاد كوجهة عالية الجودة وإضافة إلى ذلك، يجري إدماج تقنيات ذكية مثل أنظمة الحجز المتطورة، والجولات الافتراضية، وأدوات التواصل الحديثة، لجعل تجربة السفر أكثر سلاسة ويسراً.

تعزيزا لهذه الديناميكية، شاركت تونس في الدورة الـ 46 للمعرض الدولي للسياحة (فيتور) الذي احتضنته العاصمة الإسبانية مدريد الاسبوع الفارط بوفد مهم تحدوه رغبة أكيدة في الترويج للسياحة الوطنية وتعزيز جاذبية البلاد كوجهة سياحية.

وتعكس هذه المشاركة اهتمام تونس بقطاع السياحة والتزامها بتحقيق أهداف خارطة الطريق المرسومة في هذا الصدد، حيث يعد معرض فيتور ثاني أكبر معرض تجاري في العالم مخصص بالكامل لصناعة السياحة والرائد بلا منازع في الأسواق الأيبيرية والأمريكية اللاتينية.

ويتمثل الهدف من هذه المشاركة، التي عملت تونس على أن تكون متميزة ولافتة ومتنوعة، في إبراز غنى وتنوع العرض السياحي للبلاد، وتقديم المؤهلات السياحية لمختلف جهات تونس للفاعلين الرئيسيين في السياحة العالمية، وولوج أسواق جديدة ذات إمكانيات عالية.

ويتعلق الأمر أيضا بتسليط الضوء على حجم الاستثمارات التي تم القيام بها على مدى عدة سنوات في هذا القطاع ذي الأولوية، والذي خصصت له سلط الاشراف عدة مخططات استراتيجية في الماضي بطموح التموقع ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم.

في هذا الاطار، شارك الديوان الوطني للسياحة، عبر ممثليته بمدريد، في الصالون الدولي للسياحة الذي تم تنظيمه بمدريد خلال الفترة من 21 إلى 25 جانفي 2026 حيث اندرجت هذه المشاركة، في إطار استراتيجية الديوان لتعزيز الترويج للوجهة التونسيّة بالسوق الإسبانية والأسواق الدولية، من خلال إبراز تنوّع المنتوج السياحي التونسي وما تزخر به تونس من مقومات الثقافة والتراث والسياحة الصحراوية والرفاه والاستشفاء وفن الطبخ والسياحة المستدامة والتجارب الأصيلة.

وتهدف هذه المشاركة، وفق بلاغ صادر عن الديوان، الى دعم الشراكات المهنية مع الفاعلين في القطاع السياحي وتعزيز اشعاع الوجهة التونسية على المستوى الدولي وتطوير التدفقات السياحية نحو تونس الى جانب ترسيخ صورة تونس كوجهة عصرية متنوعة وتنافسية.

هذا ويعد المعرض الدولي للسياحة (فيتور) من أبرز الاحداث العالمية في قطاع السياحة والسفر بجمعه مهنيين من أكثر من 160 دولة، بما يشمل شركات الطيران، منظمي الرحلات والمستثمرين، ويتيح لهم فرص عقد اجتماعات تجارية وتبادل الخبرات والابتكارات في المجال السياحي. ويضم المعرض أجنحة وطنية ودولية تعرض أحدث المنتجات والخدمات السياحية، مع التركيز على التسويق الرقمي والاستدامة في القطاع. كما يحتوي على منصة للمعرفة وورشات عمل متخصصة، تسمح للخبراء بمناقشة الاتجاهات المبتكرة لتطوير الأسواق السياحية وتعزيز تجربة الزوار.

وشهدت النسخة الحالية تكريم العديد من العارضين، كما ركزت بعض الدول على استعراض استراتيجيات مبتكرة للتسويق السياحي، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسهيل فرص الشراكات الدولية.

