تونس تسعى لإحداث 30 ألف موطن شغل إضافي في قطاع الصناعات الإلكترونية

أفادت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بأن المحاور الكبرى لميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030 مثلت محور اجتماع ترأسته وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب الثلاثاء 24 مارس الجاري بمقر الوزارة.

وأكدت الوزيرة في كلمتها أن هذا الميثاق يندرج ضمن التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد الهادفة إلى تطوير القطاع الصناعي ودعم التجديد وتحسين الجودة والإنتاجية وجعل تونس قطبا جاذبا للاستثمارات الإلكترونية إلى جانب تطوير الصادرات وإحداث مواطن شغل جديدة.

هذا وتمت المصادقة على التوجهات الكبرى للميثاق المتمثلة في :

انجاز مشاريع صناعية كبرى وأربعة مراكز بحث وتطوير مختصة

تحفيز الاستثمار الإنتاجي والتكنولوجي

دعم التجديد كركيزة أساسية للتنافسية المستدامة

تحقيق نسبة إدماج ب55% مقابل 35 % موفى 2025.

إحداث 30 ألف موطن شغل إضافي.

الرفع من نسبة مساهمة استثمارات القطاع في الناتج الخام الصناعي ب20%.

تحقيق رقم معاملات ب3% مقابل 1 % سنة 2025

مضاعفة الصادرات من 3.5 مليون دينار إلى 7 مليون دينار

يشار إلى أن هذا القطاع يضمّ حوالي 150 مؤسسة توفر حاليا 70 ألف موطن شغل ويساهم ب15 % في الناتج الخام الصناعي.

