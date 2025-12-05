Français
الأخبار

تونس تسلّط الضوء على تحديات مكافحة الإيدز: يوم علمي يدعو إلى تطوير وسائل التشخيص وتعزيز التنسيق بين المتدخلين

تونس تسلّط الضوء على تحديات مكافحة الإيدز: يوم علمي يدعو إلى تطوير وسائل التشخيص وتعزيز التنسيق بين المتدخلين

نظّمت الجمعية التونسية للبيولوجيا السريرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الموافق لـ1 ديسمبر، تظاهرة علمية مخصّصة لاستعراض التحديات الراهنة وآفاق مكافحة الفيروس في تونس، إلى جانب إبراز دور مختلف الفاعلين المنخرطين في الجهود الوطنية للتصدّي للعدوى.

وجمع اللقاء ممثلين عن الهياكل العمومية التابعة لوزارة الصحة، وأطباء اختصاص في الأمراض المعدية، وبيولوجيين طبيين، إضافة إلى جمعيات مهنية ومنظمات مجتمع مدني تعمل في هذا المجال.

وأكد بلاغ الجمعية أنّ التوصيات المنبثقة عن هذا اللقاء شدّدت على ضرورة تطوير التشخيص عبر اعتماد أحدث الوسائل العلمية وإدخال خوارزميات جديدة للكشف عن الفيروس، بما يسمح برصد الحالات بشكل مبكّر وتوفير الرعاية اللازمة في الوقت المناسب، وبالتالي الحدّ من مخاطر انتقال العدوى.

المصدر: وات

تعليقات

مواضيع ذات صلة:

