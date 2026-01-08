تونس: تسهيل إجراءات حصول المصريين على تأشيرات الدخول إلى التراب التونسي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة أن السلطات التونسية قررت، بداية من يوم 15 جانفي 2026، تسهيل إجراءات حصول الأشقاء المصريين على تأشيرات دخول إلى التراب التونسي بالمعابر الحدودية التونسية وذلك وفقًا للشروط التالية:

و يتمتع بهذا الإجراء حصريًا الباحثين والأساتذة الجامعيين والأطباء وكبار موظفي الدولة الذين لا تقل صفتهم عن مدير وتكون المهنة مدونة بجواز السفر ومدعمة بشهادة عمل من قبل المسافر حال حلوله بتونس عائلات الزيجات المختلطة التونسية المصرية (القرين والأبناء)، وذلك بعد الاستظهار بما يفيد الزواج بتونسي أو تونسية.

وبالنسبة للمواطنين المصريين المسافرين الذين يحلون بتونس ضمن مجموعات سياحية تضم أكثر من عشرة أفراد، افادت السفارة أنه يشترط أن تتم موافقة المصالح الأمنية المعنية بصفة مسبقة بالقائمات الإسمية لطالبي التأشيرة وكافة الوثائق المكونة للملف (حجز مسبق الدفع بأحد النزل voucher وتذاكر عودة مطابقة لتاريخ نهاية الحجز بالنزل ونسخ من جوازات السفر سارية المفعول وقابلة للاستغلال وبرنامج مفصل للرحلة منذ تاريخ الدخول إلى تونس إلى غاية مغادرتها) وذلك للحصول على الموافقة الأمنية المسبقة عن طريق وكالات أسفار تونسية معتمدة لدى وزارة السياحة.

