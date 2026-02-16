Français
اقتصاد وأعمال

تونس تشارك بالصالون الدولي المتوقع تنظيمه من 16 إلى 21 مارس 2026 بليبيا

تشارك تونس بالدورة 52 من الصالون الدولي بطرابلس (ليبيا)، المتوقع تنظيمه من 16 إلى 21 أفريل 2026، وفق ما أعلن عنه مركز النهوض بالصادرات، الإثنين.

و ستسهم هذه المشاركة في تعزيز تموقع المؤسسات التونسيّة على مستوى السوق الليبية و تطوير شراكات تجارية مستديمة و تشخيص فرص جديدة للاستثمار و التبادل، بحسب المركز.

و سيضم الجناح الوطني، الذي سيقع تهيئته بالصالون، مؤسسات ناشطة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.

و سيقع تنظيم لقاءات أعمال ثنائية موجهة مع أصحاب القرار و المشترين.

و يدعو مركز النهوض بالصادرات المهنيين التونسيين من مؤسسات و حرفيين و مؤسسات ناشئة للتسجيل للمشاركة بالصالون، قبل يوم 6 مارس 2026.

