تونس تشارك في الاجتماع الوزاري الثاني للمنتدى العربي – الهندي بنيودلهي

شاركت تونس في الاجتماع الوزاري الثاني للمنتدى العربي – الهندي المنعقد بنيودلهي، أمس السبت، برئاسة مشتركة بين جمهورية الهند والإمارات العربية المتحدة.

و ترأست المندوبة الدائمة بالنيابة للجمهورية التونسية لدى جامعة الدول العربية ضحى الشويخ بن تنفوس، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، الوفد التونسي المشارك في هذا الاجتماع

و أكدت بن تنفوس في كلمة تونس بهذه المناسبة، أهمية انعقاد هذا المنتدى تجسيداً للإرادة المشتركة العربية الهندية لمزيد الارتقاء بعلاقات الشراكة والتعاون فيما بينها إلى أرفع المستويات، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والحضارية والثقافية التي تجمع الجانبين، وفق بلاغ على الصفحة الرسمية لسفارة جمهورية تونس بالقاهرة.

كما شدّدت على أهمية ما يتيحه المنتدى من فرصة هامة لمزيد التنسيق والتشاور من أجل إيجاد الحلول السلميّة والدفع نحو تسوية القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ترسيخا للاستقرار في المنطقة وإرساء السلم والأمن الدوليين في اطار المنظومة الاممية.

و ذكرت في هذا السياق، بموقف تونس الثابت والداعم للشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للسقوط بالتقادم وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

و التقى رؤساء الوفود، على هامش الاجتماع الوزاريّ، برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي أكد حرص بلاده على مزيد الانفتاح وتعزيز التعاون مع الدول العربية في مختلف المجالات ولاسيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

و صدر عن المنتدى “اعلان نيودلهي” واعتماد برنامج تنفيذي عربي هندي للفترة 2026-2028.

