الأخبار

تونس تشارك في الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تونس تشارك في الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك تونس في فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي انطلقت يوم 21 جانفي الجاري وتتواصل إلى غاية 3 فيفري 2026 بمركز مصر للمعارض و المؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

و تتمثل المشاركة التونسية في جناح رسمي لوزارة الشؤون الثقافية وجناح لاتحاد الناشرين التونسيين، يُقدم الأول أهم الإصدارات والمنشورات التونسية بهدف التعريف بالكتاب التونسي و الترويج له بالخارج، أما الجناح الثاني فتؤثثه منشورات حوالي 50 دار نشر تونسية بمختلف اللغات و التخصصات.

و تشهد هذه الدورة من مهرجان القاهرة الدولي للكتاب مشاركة ” 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضًا”، فضلا عن استضافة العديد من المبدعين والمفكرين من مختلف الدول للمشاركة في البرنامج الثقافي الثري الذي تمت برمجته ضمن فعاليات المعرض والذي يقدم ندوات و لقاءات فكرية تطرح مواضيع هامة مرتبطة بالانتاج الفكري والأدبي في مجالات مختلفة من بينها القصة و الشعر و التاريخ و الحضارة و الذكاء الاصطناعي و غيرها.

تعليقات

